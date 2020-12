Veintiún chefs mostrarán en línea su cocina de navidad en #GastroNadal2020

Barcelona, 9 dic (EFE).- Un total de 21 reconocidos chefs de Cataluña y Andorra elaborarán el próximo 12 de diciembre en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona sus propuestas de comidas navideñas en sus restaurantes, en la primera edición del #GastroNadal2020, que tendrá lugar en línea.

Entre los chefs hay algunos con estrella Michelin como Oriol Castro (Disfrutar), David Andrés (Via Veneto), Fran López (Xerta), Carles Gaig (Gaig Barcelona), Nandu Jubany (Can Jubany), Marc Gascons (Els Tinars), Joan Roca y Montserrat Fontané Jordi Roca (Mas Marroc y Can Roca, Casa Cacao), Quim Casellas (Casamar), Cesc Rovira (Fonda Xesc), Vicent Guimerà (L'Antic Molí), Victor Quintillà (Lluerna), Albert Raurich (Dos Palillos) o Albert Adrià, que participa como asesor de Turrones Vicens.

En la nómina de chefs de GastroNadal figuran además Fermí Puig (Fermí Puig), Carles Abellán (La Barra), Pere Arpa (Ca l'Arpa), Carles Flinch (Cal Manel, Andorra), Ada Parellada (Semproniana), Quim Márquez (El Quim de la Boqueria).

Organizada por Estrella Damm y GastroEvents, el GastroNadal pondrá al alcance de sus seguidores el recetario más completo y variado de la cocina navideña de este año, que también se ofrecerá en formato de entrega a domicilio, para que durante estas fiestas se puedan llevar y disfrutar en casa.

Además, el reconocido sumiller Ferran Centelles propondrá el maridaje ideal de algunas de estas elaboraciones con cervezas Damm.

Los cocineros elaborarán recetas de ayer y de hoy desde la Antigua Fábrica Estrella Damm o desde las cocinas de sus restaurantes, desde las 9:30 horas hasta las 19:30 horas.

Más de diez horas de la mejor gastronomía que podrán seguirse en directo a través del canal de Youtube de GastroEvents Online.

Esta iniciativa se ha organizado bajo el paraguas de #quenosapaguinelsfogons, con el propósito de apoyar al sector de la hostelería, uno los que más ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. EFE