ERC, JxCat y la CUP presentarán en el Congreso una propuesta de ley de amnistía

Barcelona, 9 dic (EFE).- El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmado que su partido, JxCat y la CUP presentarán en marzo en el Congreso una propuesta de ley de amnistía, aunque de entrada desean aprobar en el último pleno de esta legislatura de la cámara catalana una propuesta de resolución de apoyo a la misma.

El Parlament aprobará, en el pleno de la semana que viene, el último antes de las elecciones previstas para el 14 de febrero, una propuesta de resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP en la que se reclama a las Cortes la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el 'procés'.

Desde ERC, el presidente de su grupo en el Parlament, Sergi Sabrià, ha corroborado este mediodía en rueda de prensa el consenso conseguido en torno a esta propuesta de resolución, y también ha expresado su deseo de que pueda contar con un apoyo "más amplio" que el de los tres grupos independentistas, en una clara alusión a los comunes.

Según Sabrià, las tres fuerzas independentistas han considerado que ahora "es un buen momento" para aprobar en el Parlament dicha propuesta de resolución pero que, en paralelo, impulsarán en el Congreso una ley que será presentada formalmente en marzo, después de las elecciones catalanas.

Sobre la posición contraria del PSOE a una ley de amnistía, el líder de ERC en el Parlament ha apuntado que esto no será un obstáculo para defenderla, porque "estamos aquí -ha dicho- para hacer que las cosas pasen", y ha puntualizado que "la Constitución no la impide, se trata de que haya voluntad política, y esto nos impulsa a no rendirnos en ningún caso".

Sabrià ha dicho "respetar" el trabajo que está haciendo el líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, para sacar adelante la reforma del Código Penal con respecto al delito de sedición, así como sobre la tramitación de los indultos a los presos independentistas.

"Sabemos lo difícil que es negociar con el PSOE y le deseamos muchos ánimos -ha indicado-, si bien (los partidos independentistas) tenemos nuestra propuesta, que es una ley de amnistía que permita acabar con todas las causas abiertas contra el independentismo catalán".

Ha recordado, en este sentido, que mientras que los indultos o la reforma del Código Penal pueden resolver "situaciones parciales", ya que solo afectan a los presos independentistas, una ley de amnistía incluiría tanto a los propios presos como "a los exiliados" y también "a todos los encausados por los diversos tribunales".