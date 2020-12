Duque dice que no descansarán hasta que haya "libertad real" de Venezuela

Bogotá, 10 dic (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó este jueves que los países que no reconocen el Gobierno de Nicolás Maduro no descansarán hasta ver a Venezuela en libertad, en un acto en el que estuvo presente el líder opositor Leopoldo López.

Al celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, en un acto en la Casa de Nariño, Duque se refirió ampliamente a la crisis de Venezuela y a las elecciones legislativas del pasado domingo, no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.

"Hemos visto la fuerza de la resistencia democrática y que cuando la dictadura se sentía más solida y fuerte mostramos que somos más de 54 naciones las que desconocemos ese régimen y las mismas que hoy desconocemos los resultados de esa burla que pretendió hacerse el fin de semana pasado y que no descansaremos hasta ver libertad real en Venezuela", manifestó.

El presidente colombiano pidió que este día dedicado a los derechos humanos "sirva también para que toda la comunidad internacional no sea solamente espectadora, analista e intérprete (de lo que ocurre en Venezuela) sino que sea parte motora eficaz para la recuperación de la libertad (en ese país)".

"Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social", afirmó.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Duque se refirió a Leopoldo López, que llegó ayer a Bogotá para fortalecer el "frente internacional" que busca sacar del poder a Maduro, como "una voz corajuda y gallarda para la defensa de la libertad en su país" y le agradeció por "ser esa voz siempre firme defendiendo la libertad de tu pueblo".

"Esas voces heroicas es bueno escucharlas hoy porque ese deterioro, porque esa visión dictatorial (en Venezuela) ha generado la más grande crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente, y esa misma crisis es la misma que hoy tenemos que reconocer como una crisis generada por un sistema depredador de los derechos humanos", expresó.

Según el mandatario colombiano, "esta tiene que ser la oportunidad para que un día como hoy no solamente unamos nuestras voces en defensa discursiva de los derechos humanos sino que veamos en el ejemplo de lo acontecido en Venezuela lo que no puede volver a suceder".

"En Venezuela se destruyó por completo el tejido empresarial, se destruyó por completo la capacidad de la prensa libre de ejercer una labor de escrutinio y de denuncia, se aniquiló la posibilidad de que en el ejercicio la democracia le permitiera al ciudadano ir a las urnas a expresar desde su conciencia, quiénes y cómo deben gobernarnos", añadió.

ANIQUILAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

Duque recordó que con la llegada al poder de Hugo Chávez, hace 21 años, "se empezó a fraguar en Venezuela un proceso de deterioro institucional, de aniquilamiento de la independencia de poderes, de destrucción de la iniciativa privada, de afectación profunda de la capacidad de expresión libre, de la libertad de prensa y de la libertad de asociación".

En ese sentido señaló que aunque ese proceso haya empezado "con un germen democrático" al ganar Chávez las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, el hecho de que el deterioro democrático que comenzó con el gobierno bolivariano "haya ocurrido ante los ojos de todo un continente no deja de ser preocupante".

"No nos digamos mentiras que la evolución de estos 20 años muestran una transformación o una mutación peligrosa de democracia, a dictocracia, y de dictocracia a la más brutal de las dictaduras que se hayan visto en la historia reciente de América Latina", sentenció.

Para Duque, "ese proceso no puede generar más indiferencia y no puede generar sencillamente que la comunidad internacional se quede en pronunciamientos porque lo que hemos visto en estos años es cómo la oposición, la resistencia democrática fue llevada no solamente a limitarla en sus derechos políticos, como lo vivió Leopoldo, sino que tuvo que someterse a un encarcelamiento injusto, absurdo, torturador".