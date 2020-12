Stay Homas salen de la terraza con "Agua", un disco para recorrer mundo

Barcelona, 10 dic (EFE).- Como en el videoclip de su canción "Let it out", el trío Stay Homas tiene muchas ganas de salir volando de la terraza donde estuvieron encerrados durante el confinamiento y mañana sacan a la luz un disco titulado "Agua", con el que esperan navegar libremente por el mundo, según han dicho en una entrevista con Efe.