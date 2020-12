Fallece la actriz británica Barbara Windsor de Alzheimer a los 83 años

Londres, 11 dic (EFE).- La actriz británica Barbara Windsor falleció este jueves a los 83 años en una residencia de Londres a causa del Alzheimer, según confirmó hoy su esposo, Scott Mitchell, en un comunicado.

La intérprete era sobre todo conocida por sus papeles en la popular telenovela británica EastEnders y en la serie cómica Carry On.

Windsor fue diagnosticada con la citada enfermedad en 2014 y a comienzos de 2020 fue trasladada a vivir a un asilo de Londres, su ciudad natal.

Su marido indicó hoy en una nota que difunden los medios nacionales que la actriz murió "de manera tranquila" ayer por la tarde y será recordada "por el cariño, la diversión, la amistad y la luminosidad" que trajo a las vidas de todos.

Barbara Windsor trabajó en nueve de las 31 cintas de la serie de comedia Carry On y tuvo pequeños papeles en otros proyectos como Chitty Chitty Bang Bang y On The Fiddle, donde coincidió con Sean Connery.

Trabajó también en teatro, donde debutó cuando solo tenía 13 años.

Tras su diagnóstico de demencia, se convirtió en embajadora de la Sociedad para el Alzheimer de este país y llegó a reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson, a fin de concienciar a la ciudadanía sobre esa enfermedad.

La intérprete exigió mediante una carta firmada por 100.000 personas una mejor atención para los enfermos con demencia y denunció un sistema "completamente inadecuado, injusto, insostenible y con terrible necesidad de más fondos".

En el comunicado, Mitchell señaló que siempre estará "inmensamente orgulloso del coraje, la dignidad y la generosidad de Barbara a la hora de lidiar con su enfermedad, al tiempo que seguía intentando ayudar a otros a tomar conciencia".

El ministro británico de Cultura, Oliver Dowden, lamentó en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter el fallecimiento de la actriz y destacó que Windsor fue "un verdadero icono británico de la pantalla, del teatro y de la telenovela, por no mencionar su tremendo trabajo para concienciar sobre el Alzheimer en los últimos años".