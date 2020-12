Marlaska tacha de "xenofobia" vincular la inmigración con la pandemia

San Sebastián, 11 dic (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grand-Marlaska, ha tachado de "xenofobia" vincular a los inmigrantes ilegales con la pandemia de la covid-19 y ha asegurado que el Gobierno únicamente ha autorizado traslados "esporádicos" de Canarias a la península de personas vulnerables y de las susceptibles de merecer protección internacional, todas ellas sometidas a PCR.

El ministro ha salido al paso, en una rueda de prensa en San Sebastián, de las críticas vertidas desde determinadas instituciones y organizaciones sobre los traslados de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias a algunos aeropuertos de Andalucía y Valencia.

Grande-Marlaska ha negado que se estén autorizando traslados incontrolados a la península, como se ha denunciado, sino que se han lLevado a cabo algunas reubicaciones atendiendo a dos criterios, que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.

Además, ha insistido en que a todos los migrantes que están llegando a Canarias se les realiza una PCR, por lo que ha asegurado que "el colectivo con más seguridad a día de hoy es el de los migrantes irregulares que entran por vía marítima, porque todos son sometidos a PCR y los que dan positivo son objeto de una cuarentena".

"Desde algunos ámbitos se une al migrante irregular con la pandemia. Yo a eso le llamo xenofobia", ha zanjado.

"A todos se les realiza una PCR, la garantía es plena, intentemos no unir conceptos que no tienen ninguna razón de ser y no obedecen a ningún dato objetivo", ha insistido el ministro.

Grande-Marlaka se ha referido a los 16 inmigrantes detenidos en Valencia con pasaportes falsos y ha recordado que las personas que llegan de otros países y no ingresan en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tienen "libertad de movimiento", aunque limitado, como el del resto de ciudadanos, por las medidas establecidas en el Estado de Alarma.

Por este motivo, están sometidos a los controles aleatorios establecidos para evitar traslados injustificados, sean o no extranjeros.

El ministro ha sostenido que la política de migración del Gobierno había logrado reducir a la mitad la llegada de extranjeros en situación irregular, pero la pandemia ha azotado con más fuerza a los países con menos "músculo económico", lo que ha reactivado la migración hacia España.