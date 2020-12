El Gobierno no ve peligrar por Podemos la "excelente" relación con Marruecos

Madrid, 12 dic (EFE).- El Gobierno asegura que no hay ninguna razón más allá de la situación epidemiológica para el aplazamiento de la cumbre con Marruecos y no duda de que se mantendrá la "excelente" relación con este país pese a reconocer que actitudes de Podemos como su posición sobre el Sahara, no ayudan.