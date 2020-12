Junqueras: ¿Quien critica el acuerdo prefería unos PGE condicionados por Cs?

Barcelona, 12 dic (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, defiende el pacto sobre Presupuestos Generales del Estado entre ERC y el Gobierno y rebate las críticas de sectores independentistas: "¿Quien critica el acuerdo preferiría los presupuestos de Montoro del PP o unas cuentas condicionadas por Ciudadanos contra Cataluña?".

En una entrevista por escrito a la Agencia EFE, desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), Junqueras niega que ERC esté ejerciendo de pilar de la estabilidad del Gobierno español: "No trabajamos ni trabajaremos para la gobernabilidad del Estado, sino para conseguir los máximos instrumentos y recursos para los ciudadanos de Cataluña mientras trabajamos para huir de este Estado demofóbico".

Frente a los sectores independentistas -incluidos JxCat y la CUP- que han criticado a ERC su apoyo a los presupuestos de Sánchez, Junqueras hace hincapié en que la alternativa habría sido seguir con las últimas cuentas que aprobó el anterior Gobierno del PP o aprobar unos nuevos presupuestos "condicionados" por Ciudadanos.

El apoyo de ERC a los presupuestos no debe ser considerado a su juicio como un retorno a la estrategia pujolista del 'peix al cove': "Hace mucho tiempo que superamos aquella etapa, solo tenemos un objetivo que es trabajar y prepararnos para conseguir la independencia de nuestro país, pero mientras tanto no renunciaremos a los recursos del Estado, porque son de los catalanes y catalanas".

Por otra parte, Junqueras no se pronuncia sobre la posibilidad de un indulto a los líderes independentistas presos: "Nada de lo que yo pueda decir sobre esta cuestión puede comportar nada positivo para mis compañeros y compañeras en prisión. En todo caso, no espero nunca nada del Estado español. Soy historiador y los conozco perfectamente".

"Soy independentista desde que tengo uso de razón y este es uno de los objetivos más profundos que me han movido en la vida. ¿Alguien cree que dejaré de serlo o de pensar lo que pienso porque un Estado del cual me quiero separar me presione? No han entendido nada. No pienso hacer ningún pronunciamiento ni gesto ni nada de nada", advierte.

Y añade: "Cuando salga, porque saldré, continuaré trabajando para conseguir la independencia de mi país. Estamos en prisión por hacer un referéndum, ¿alguien piensa que renunciaré ahora a mis ideas?".