Sainz: "Hasta la Q3 ha sido de las mejores clasificaciones que he hecho"

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Yas Marina que "hasta la Q3 (la tercera ronda) ha sido de las mejores clasificaciones que" ha "hecho".

"Hasta la Q3 ha sido de las mejores clasificaciones que he hecho, porque otra vez pude pasar a la Q2 con un solo neumático, haciendo una vuelta muy buena en la Q1", explicó Sainz, de 25 años, que después de acabar cuarto el pasado domingo el Gran Premio de Sakhir (Baréin) es séptimo en el Mundial, con 97 puntos.

"Luego nos la hemos jugado a pasar con el (neumático) medio, para intentar tener alguna ventaja para mañana; y ha funcionado, con una vuelta muy buena que he dado con el medio", comentó Sainz, que este domingo disputa su última carrera con McLaren y que el año próximo será piloto de Ferrari.

"Luego en la Q3 igual por falta de ritmo o de tiempo con el neumático blando no hice una vuelta muy buena, porque el blando se sobre-calienta muy rápido. Y no he hecho una vuelta muy allá", explicó el talentoso piloto madrileño, que está a un solo punto de la sexta plaza, que ocupa el monegasco Charles Leclerc -su compañero el año próximo en la 'Scuderia' y que intentará recuperar, junto al inglés Lando Norris, la tercera plaza para McLaren en el Mundial de constructores.