"A imagen y semejanza", "Tendre" y "Vulture", ganadoras de Documenta Madrid

Madrid, 14 dic (EFE).- "A imagen y semejanza" ("Those that, at a distance, resemble another") de la cineasta anglo-argentina Jessica Sarah Rinland, la francesa "Tendre" de Isabel Pagliali y "Vulture" del canadiense Philip Hoffman se han alzado con los premios principales del XVII Festival Internacional Documenta Madrid, cuyo palmarés fue desvelado anoche en la Cineteca de Madrid.