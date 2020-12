Israel se acerca al límite de contagios para imponer nuevas restricciones

Jerusalén, 15 dic (EFE).- Israel, con unos 9 millones de habitantes, superó hoy los dos mil nuevos contagios diarios y se acerca peligrosamente a la cifra de 2.500 que el Gobierno se fijó como límite para imponer nuevas restricciones.

El Ministerio de Sanidad informó esta mañana de 2.279 nuevos positivos en las últimas 24 horas, la cifra más alta en dos meses y que, aunque se explica en parte por un alto número de pruebas (más de 70.000 frente a las entre cincuenta y sesenta mil habituales), refrenda las alarmas sobre una tercera oleada del virus.

La situación en los hospitales está controlada, con 344 pacientes muy graves, por debajo de los 500 a partir del cual los servicios sanitarios empiezan a estar saturados. De ellos, 130 están conectados a respiradores.

Ayer se superó la cifra de los 3.000 muertos, muy baja en comparación con otros países, pero es el avance de los contagios es lo que más preocupa a las autoridades. El total de infectados supera ya los 360.000, de los que más de 18.000 están activos.

Aunque el Gobierno no habla de un tercer confinamiento con estas cifras, determinó que si se alcanzaban los 2.500 casos se impondría una situación de "restricciones reforzadas", cuyo detalle no se ha difundido.

"Estamos tratando de impedir un confinamiento total con ayuda de pasos que son algo menos que un confinamiento. Si esto no tiene éxito y vemos otro aumento en la morbilidad, estaremos obligados a alcanzar el confinamiento total", advirtió el coordinador nacional para la pandemia, Nachman Ash, informó hoy el digital Times of Israel.

La unidad del Ejército para la pandemia ha advertido que a finales de este mes se alcanzarán los 2.500 diarios de media y calcula que los efectos epidemiológicos de la vacunación, que comenzará la próxima semana, no se empezarán a ver hasta que acabe el invierno.

El Gobierno había previsto empezar a vacunar el próximo domingo (laborable en el país) pero Sanidad pretende adelantarlo al miércoles 23. Sin embargo, las prestadoras de servicios sanitarios, encargadas de vacunar, han asegurado que no comenzarán hasta que reciban por escrito garantías del Estado de que si se derivan daños de la inoculación, ellos no serán responsables.

Israel cuenta por el momento con más de 300.000 dosis de la vacuna de Pfizer y espera recibir cerca de cuatro millones hasta finales de mes. Se calcula que se podrán poner entre 60.000 y 80.000 diarias.

Sanidad ha informado de que dará a los vacunados un "pasaporte verde" que les permitirá no someterse a las restricciones que se vayan imponiendo y que puedan hacer actividades o ir a eventos vetados para los no inoculados, como ir al teatro o comer en restaurantes, que no se les pidan pruebas para volar ni se les exija hacer cuarentena cuando hayan estado expuestos a un positivo. EFE

aca/rml