Bajo Ulloa estrena "Baby", una película-cuento que no necesita las palabras

Madrid, 15 dic (EFE).- Juanma Bajo Ulloa vuelve a la esencia de su cine más onírico con su nuevo largometraje, "Baby", un cuento de brujas sin palabras que el director vasco llena con sonidos básicos y música; hacer un guion, explica en una entrevista con Efe, es sacar del alambique esa gota de esencia. Y "Baby" no necesita más.

Bajo Ulloa está convencido de que muchos guionistas ponen textos en las bocas de los personajes por miedo a que el público no entienda lo que quieren decir; no es su caso, afirma, sino que él confía en dejar todo en manos del espectador y darle "la gota de esencia" que sale de "ese alambique que es crear un guion".

Y prefiere los cuentos porque "no están supeditados a las modas, ni localizados en lugares o en el tiempo, sino que van a esa esencia del ser humano".

"Los cuentos trascienden precisamente porque son muy esenciales, conectan con los anhelos y temores del ser humano y con algo que es subconsciente. Las imágenes, las historias que nos proyectan los cuentos -reflexiona- van al subconsciente".

Y ahora, dice, "los cuentos están en peligro".

"La sociedad actual es inquisidora, infantiloide y profundamente dogmatizada; la religión católica ha pervertido el mensaje cristiano del amor, y los comunistas, el del socialismo (...) Parece que lo que sale a flote en cada grupo es la parte más fanática, la que va a terminar acabando con todo", considera.

Aunque el alavés lleva haciendo cine desde los veinticuatro años y "Baby" es su sexto largometraje, su trabajo como cineasta vuelve una y otra vez a sus orígenes porque el cine que le ha marcado, dice, "se le ha quedado dentro".

Con "Baby", Bajo Ulloa vuelve a la fábula con la que ya se expresó desde un principio en "Alas de mariposa" (1991), "La madre muerta" (1993) o "Frágil" (2004), éste en forma de cuento gótico que por momentos resulta tenebroso y, en ocasiones, tan luminoso y esperanzador como el caballo blanco que espera en el parque.

La película comienza con una joven drogadicta (Rosie Day) que da a luz sola en un cuarto mugriento y rodeada de botellas vacías. A sus dificultades para sobrevivir, se suma ahora el cuidado de un bebé: como no puede siquiera pagar el alquiler, su casera (Charo López) le pone en contacto con una mujer (Harriet Sansom Harris) que, aparentemente, va a darle un hogar mejor.

Desesperada, se decide a dar a su niño a cambio del dinero que le permitirá saldar sus deudas y seguir consumiendo, pero pronto se arrepiente y decide recuperarlo.

Así, seguirá a la enigmática mujer a la que entregó a su hijo (una Natalia Tena albina) hasta una casa que, literalmente, está siendo engullida por el bosque. Allí su niño espera para ser entregado a una familia.

"Me interesaba contar una historia sencilla, fácil de ver, pero que también tuviera otra lectura para los espectadores, una de la que a veces no sean conscientes pero se la lleven a su casa y sigan dándole vueltas", apunta el director: "Que se lleven dentro los sonidos de la naturaleza, los gritos de las mujeres, la música".

Y lo logra sólo con personajes que son mujeres y sin diálogos, decisiones narrativas "que han estado supeditadas al propio guion, que ha ido cobrando vida cada día"

Un guion que "nace de lo visceral y de lo emocional" y que "ha ido pidiendo cosas", por ejemplo, eliminando decorados o prescindiendo de la figuración.

"Baby" es también "una historia de creación sobre la vida y la muerte" en un entorno en el que "la creación tiene nombre de madre naturaleza", como subraya la película con hermosos planos de plantas y animales.

"Y ese potencial de creación femenino es el que trasciende en esa decisión de que solo haya mujeres en esta película, igual que en "Rambo" sólo hay hombres. Es simplemente -aclara Bajo Ulloa-, la decisión de crear un universo coherente con el tema principal de la película que es la capacidad de crear vida y de cómo ésta siempre sale adelante".

Y también es una historia de superación y de segundas oportunidades. Para el cineasta, sólo cuando uno "es capaz de mirarse al espejo, amarse y perdonarse -como le pasa a la protagonista de "Baby"- es cuando empieza a poder amar a otros".

"El verdadero reto no es amar a tu hijo, la película no va de eso, las ratas aman a sus hijos. El reto -resume- es amar al otro, de eso va esta película".

Y confiesa que en "Baby" la vida se abre camino "también dándote siempre la oportunidad. Estás continuamente repitiendo curso, porque lo que no has hecho bien a la primera, tendrás que volver a hacerlo. No puedes meter la porquería debajo de la alfombra, tienes que enfrentarte a tus miedos y a los retos que te pone la vida", resume.

Porque "Baby", que llega a los cines este 18 de diciembre es también la metáfora de cualquier persona, incluido Juanma Bajo Ulloa.

Alicia G. Arribas.