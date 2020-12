Camarena ve la Estrella Verde como un premio "precioso" a un largo camino

Valencia, 17 dic (EFE).- El chef valenciano Ricard Camarena ha calificado la Estrella Verde concedida a su restaurante en la última edición de la Guía Michelin como un "reconocimiento precioso" a un largo camino emprendido "hace muchos años", cuando esta tendencia "no estaba de moda" y llevarla a cabo planteaba muchas dificultades.

La Estrella Verde es una novedad de este año de la Guía Michelin que premia a los restaurantes y cocineros "particularmente comprometidos con la defensa del medio ambiente", una práctica que ha acompañado a Camarena (Barx, Valencia, 1974) en los últimos años y que ha acentuado con el tiempo, según recuerda el cocinero en Los Desayunos de Efe en el Colegio de Abogados de Valencia.

"Para nosotros es un orgullo, porque al final es un camino que iniciamos hace muchos años cuando no estaba de moda -señala-. Subirse al carro ahora del producto local y de kilómetro 0 es relativamente fácil, pero cuando empezamos era complicado, sobre todo porque cuesta más dinero ese camino que el otro. Supone un reconocimiento precioso, entre otras cosas porque es único en la Comunidad Valenciana".

Explica que en "el canal convencional" se encuentran productos "mucho más baratos, asequibles" porque la filosofía adoptada en el Ricard Camarena Restaurant le obliga "muchísimo" a cambiar la manera de trabajar un producto vivo.

"Un producto estándar ofrece una calidad estándar y al final tú ejecutas unos procesos que normalmente se acoplan bastante bien a esa calidad del producto. Cuando el producto oscila, y no me refiero en calidad sino en características, te obliga a que los procesos tengan que cambiar en función de esas características y eso obliga a un esfuerzo extra en cuanto a conocimiento y comprensión de lo que sucede en ese producto", señala.

Además, defiende que su apuesta por el producto propio y local también le "obliga" a tener "gente cualificada y despierta" que pueda interpretar cómo llega cada día ese producto: "Si haces todos los días las cosas igual al final salen muy distintas, y en cambio tienes que hacer las cosas distintas para que vayan saliendo más o menos igual".

Uno de los condicionantes de esta apuesta gastronómica sostenible es la modificación instantánea a la que obliga en ocasiones recurrir a un producto "vivo". "Yo ayer tenía un plan para el menú de hoy pero sé que hay dos cosas que no van a salir por el producto que ha llegado. Me ha llamado el jefe de cocina, me lo ha dicho y le he dicho que no se preocupe, tengo un par de ideas y luego lo retomamos", confiesa.

En la "Guía Michelin España & Portugal 2021", que se dio a conocer el pasado lunes, revalidó las dos estrellas que cuenta en Ricard Camarena Restaurant, ubicado en el centro cultural Bombas Gens de Valencia. Alcanzar la tercera estrella no es algo que dependa de él y esa posibilidad "puede ser un deseo, pero no un objetivo".

"Siempre digo que si conseguir la tercera estrella supone no renunciar a mis valores ni a mi enfoque culinario, estaría encantadísimo de tenerla. El problema es si renuncias a cosas esenciales o a tu manera de entender la cocina, o a tu manera de plasmar los platos, solo por saber que en ese camino vas a poder conseguir la estrella", afirma el también propietario de Canalla Bistro, Habitual y Central Bar.

A su juicio, lo que se debe hacer es "disfrutar del camino" y si es acorde a sus creencias y valores, le permite levantarse y acostarse todos los días con la conciencia tranquila. Si dentro de un año no consigue la tercera estrella, tendrá el "consuelo y la gratificación de que el viaje ha sido maravilloso", y si la consigue habrá sido "extraordinario".

"Creo que la tercera estrella, la segunda o la primera se consiguen si pones pasión y esfuerzo; para mí es mucho más fácil poner pasión y esfuerzo cuando haces algo en lo que crees y pones menos cuando es algo que de alguna manera no va tanto contigo y te ves obligado a hacer", concluye.