El Govern impone franjas horarias a la restauración por la covid e indigna al sector

Barcelona, 18 dic (EFE).- El Govern ha impuesto franjas horarias a bares y restaurantes para que solo abran durante las comidas, lo que ha indignado al sector de la restauración, al tiempo que ha restringido la movilidad diaria a la comarca, un confinamiento que se puede romper para visitar familiares o ir a segunda residencia.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado este viernes en una rueda de prensa telemática estas medidas que han calificado como "quirúrgicas" y que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

Las medidas, que no han gustado a la restauración por demasiado duras ni a los médicos por poco contundentes, estarán vigentes desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero y se revisarán el 28 de diciembre, sin descartar que se puedan endurecer si los datos empeoran más.

El Govern se ha visto abocado a cambiar el plan de Navidad por la velocidad de propagación del coronavirus, que sigue subiendo en Cataluña con una Rt que ya ha escalado al 1,41.

Otras 2.252 personas han dado positivo y se han notificado 20 fallecidos más en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de muertos desde el inicio de la pandemia a 16.544.

Con estos datos, "no podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar, porque hay que frenar la covid como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès.

Las restricciones afectan sobre todo a la restauración, pues el Procicat ha acordado que los bares y restaurantes solo podrán abrir y servir en establecimiento en dos franjas: de las 07.30 horas a las 09.30 horas para desayunos y de las 13.00 horas y las 15.30 horas para comidas.

En cambio, para las cenas, solo podrán ofrecer servicio a domicilio, de las 19.00 horas a las 22.00 horas.

En el interior de los restaurantes se mantendrá el aforo del 30 % como máximo, con cuatro personas por mesa, seis si son la misma burbuja de convivencia.

El Gremio de Restauración de Barcelona ha calificado estas medidas como una "declaración de guerra", pues lo considera "un cierre encubierto".

Fecasarm, patronal catalana de la hostelería y el ocio nocturno, ha acusado al Govern de "arruinar al sector de la restauración con restricciones arbitrarias y contraproducentes".

En cambio, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha denunciado que las "filigranas" del Govern para hacer equilibrios entre economía y salud han llevado a unas restricciones que, a su entender, no son suficientemente duras con los actuales datos de la COVID-19.

Si bien se han introducido modificaciones destacables en la restauración, el resto de actividades se mantienen prácticamente las mismas restricciones que hasta el presente, así como la limitación del número de personas en las reuniones.

Seguirá vigente el límite de seis personas en general, con la excepción del 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y el 1 y el 6 de enero, cuando se podrán amplia a 10 personas siempre que no excedan dos burbujas de convivencia.

En cuanto a la movilidad, el Govern establece confinamiento perimetral de Cataluña, mientras que la movilidad interior quedará restringida al ámbito comarcal durante todos los días de la semana, y no solo los fines de semana como hasta ahora.

Pero hay diversas excepciones que permiten romper ambos confinamientos perimetrales: Si una única burbuja de convivencia se va a visitar a un familiar, si se desplaza a la segunda residencia o si tiene una reserva para un establecimiento hotelero o rural.

En el caso de que una unidad familiar o de convivencia se desplace a una segunda residencia, debe mantener el confinamiento perimetral en la comarca de destino.

El toque de queda nocturno se mantiene -a partir de las 22.00 horas-, pero en Nochebuena y Nochevieja se amplía a la 1 de la madrugada, y la noche de Reyes, a las 23.00 horas.