"A Stormy Night", una cinta intimista LGTBI con tintes de comedia romántica

Madrid, 18 dic (EFE).- El cineasta David Moragas debuta en la dirección, guion, coproducción y actuación de su ópera prima "A Stormy Night", un retrato intimista de "aquel amor que pudo ser y nunca fue", una cinta rodada en Nueva York "con lo justo" y en blanco y negro, que llega a las salas españolas este viernes de la mano de Filmin.

"Después de haber realizado dos cortometrajes, 'A Stormy Night' nace de la necesidad de hacer algo más. Yo estaba estudiando un máster en Nueva York y me planteé la cinta como trabajo de fin de máster, pero cuando escribí el guion vi que podía ser algo más que un cortometraje y tiré para adelante", cuenta a Efe Moragas (Almoster, Tarragona, 1993). Todo ello sin tener firmado nada para la postproducción de la más tarde se encargó Oberon Media.

Tras finalizar la escritura del libreto, resultado de un proceso de reflexión que se ha alargado durante sus 27 años de vida pero que en realidad tardó quince días de vacaciones en escribirlo, el catalán presentó al que sería su director de fotografía, Alfonso Herrera Salcedo, un texto compuesto de 90 páginas.

"Hablando con Alfonso, con el que había trabajado en varios cortometrajes, pensamos que podíamos forzar un poco más la máquina, porque rodábamos con los recursos que teníamos, que eran muy pocos. Fui a Nueva York con una beca, pero sin dinero", explica.

Finalmente, ambos consiguieron financiar el proyecto y sacarlo adelante gracias también a la ayuda de los amigos de estudios de Moragas en la Tisch School of the Arts de Nueva York. "La película nace de la ilusión de todos de hacer cine", agrega.

"A Stormy Night" narra la historia de Marcos, un cineasta español interpretado por Moragas, atrapado en Nueva York porque su vuelo es cancelado a causa de una tormenta. Éste acaba alojándose en el apartamento de Alan (Jacob Perkins), que comparte piso con Clara, una compañera de universidad de Marcos.

En pocas horas, los dos hombres, homosexuales, cuestionan sus concepciones sobre la vida, el amor y la felicidad.

"En esta historia, cada personaje interpreta una versión de mí mismo. En realidad, lo que hago es poner en escena dos formas de entender el mundo que inevitablemente alguna vez han convivido en mí", analiza Moragas. Por un lado, reconoce que en el personaje de Marcos, el documentalista directo, hay mucho de sí mismo, pero también lo hay en el más apocado y romántico programador Alan.

En cuanto al tema del amor que pone encima de la mesa el director señala que también son experiencias que él mismo ha vivido bien a través de parejas o de citas, pero sobre todo son conversaciones que ha tenido en el bar con sus amigos.

La cinta, que se rodó en apenas trece días en Brooklyn, está contada desde el punto de vista de una comedia romántica, pero a través de una escala de grises y en inglés.

"El idioma es porque la historia lo pedía, un extranjero que va a Nueva York tiene que hablar en inglés necesariamente. En cuanto al blanco y negro era porque nos interesaba subrayar la sencillez de la narrativa, el concepto minimalista de la cinta", cuenta.

Un trayecto bicolor por el que te traslada al Nueva York menos conocido, recordándonos en todo momento las propias vivencias verídicas de Moragas en su paso por la gran ciudad.

El cine de Moragas bebe de muchas fuentes. Desde el de Kelly Riechhardt con su "Old Joy" al minimalismo de Hong Sang-Soo que le inspiró la idea de hacer película de diálogo. Asimismo, se encuentran también tintes de Woody Allen, concretamente de la cinta de "Annie Hall".

"La comparación con Woody Allen me parece importante, porque es uno de los cineastas que ha inspirado mi forma de ver y de entender el cine. Me encanta su obra y su filmografía, creo que es un cineasta importante, pero actualmente hay que abordarlo desde una perspectiva más actual, y es necesario reevaluarlo y cuestionárselo como referente".

También hay ecos en su filme de cintas como "Notting Hill" o "Love Actually". "Me he criado viendo estas películas, y me encantan, pero llegó un momento en el que no me sentía identificado. (…) Esta cinta no representa a un colectivo, porque volvemos a poner a dos hombres blancos gays en escena, pero sí es un paso, pequeño, aunque sea, para cambiar las cosas", reconoce.

