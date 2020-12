Fondo Flamenco vuelve para despedirse de nuevo por todo lo alto

Madrid, 18 dic (EFE).- El trío sevillano Alejandro Astola, Antonio Manuel Ríos (Antónimo) y Rafael Ruda, más conocidos por Fondo Flamenco, vuelven tras siete años de ausencia para reeditar la primera maqueta que hicieron en el 2005 sumándole una canción inédita y para despedirse como, asegura, se merecen.

De esta forma, el conocido grupo sevillano saluda de nuevo a sus seguidores, aunque con un regusto agridulce, ya que vienen para despedirse a lo grande.

"Durante todos estos años la gente nos 'ha mantenido vivos', nuestras canciones han pasado de generación en generación, por lo que nos sentimos un poquito con el deber, la necesidad de rematar y dar carpetazo de una manera más bonita que de la que lo hicimos", señala Astola en una entrevista con Efe.

La aparición de Fondo Flamenco fue tan misteriosa como su marcha. En 2005 aparecieron en internet y el top manta con una maqueta que llegó sin promoción a todos los rincones de España y muchas partes de Latinoamérica. Este disco nunca editado cosechó un gran éxito que llevaría al grupo a firmar con una pequeña compañía discográfica de Sevilla, con la que sacarían 4 discos en 6 años, hasta 2012.

"Esa maqueta nunca la llegamos a editar bien, bien, fuimos los reyes del top manta, del pirateo -cuentan entre risas-. El contenido de esa maqueta no lo íbamos a poder dar nunca más, por lo que nos pareció bonito editarla, con su carcasa bien, con sus canciones ordenadas, con toda la esencia de lo que es un disco", añaden.

Hoy, en 2020, 15 años después de su primera aparición, entre pandemia y desconcierto, se reúnen para sacar del baúl "todos los recuerdos que se quedaron guardados", editar así "la famosa maqueta" con el audio original remasterizado que nunca llegó a las tiendas.

"Se cumplen 15 años de la primera maqueta que sacamos, del auténtico Fondo Flamenco. Queremos rendir homenaje no solo a todas esas canciones con las que empezamos y nos llevaron a grabar más discos, si no también un homenaje para el público y para nosotros mismos. No es un 15 aniversario cualquiera", afirma Astola.

"Lo que va a encontrar la gente este disco son las canciones de antes, cantadas por nosotros de antes, no tiene ningún retoque. Además, le hemos incluido una canción inédita 'Me faltan palabras', que estaba grabada, pero nunca llegó a salir, no la metimos en ningún disco, y no sabemos por qué, porque es la más Fondo Flamenco de todas las que hemos hecho, la compusimos entre los tres, cosa que era raro", apuntan Ruda y Antónimo.

Además de otras sorpresas, que no quieren desvelar, solo avanzan que también esta maqueta incluirá la canción "Himno del Betis" y su mítica "Mi estrella blanca" con un nuevo videoclip.

En cuanto a si habrá algún concierto o una pequeña gira, el trío no se aventura a confesar nada, aunque sí afirma que sería un "gran evento". "Veríamos a padre con hijos e incluso hasta nietos yendo al concierto, y eso sería lo más bonito para nosotros", aseguran.

Un regreso tras haberse despedido en 2013 pese a que estaban en su mejor momento. "La gente nos empezó a exigir aquello que nosotros no podíamos darle. Nosotros entramos en esto porque nos gustaba lo que hacíamos, y pasado el tiempo llegó un momento en el que no fuimos recompensados", explica Astola.

De ahí que la última canción grabada y con videoclip del grupo fuera "Vete", que según los artistas era "una metáfora de cómo el público mató al grupo con sus críticas".

Astola, Antónimo y Ruda siguen trabajando juntos por separado en sus proyectos en solitario en los que no han dejado de colaborar unos con otros, tanto en producción, composición, como apariciones puntuales del grupo en algunos de sus discos.

"Nos faltan dedos de las manos para contar los proyectos que tenemos juntos. Somos como una enredadera, que una vez que se forma ya no hay manera de separarla", concluye entre risas Astola.

Silvia García Herráez