Ábalos: El PSOE sabe lo que es y no hace falta que se lo diga nadie

Valencia, 19 dic (EFE).- El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que el PSOE "sabe lo que es y no hace falta que nadie se lo diga" y ha sostenido que es el "único partido grande que quedad vivo" del pacto constitucional y respeta la Jefatura del Estado.

Ábalos se ha expresado así al ser preguntado por las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre que el PSOE como partido monárquico es el primer interesado en que el rey emérito aclare sus presuntas irregularidades y que España se encamina a un escenario republicano.

El ministro se ha pronunciado en estos términos en València donde ha participado, junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó, en un acto conmemorativo del décimo aniversario de la Alta Velocidad en la ciudad.

"Me parece que son juicios de valor y opiniones. El Partido Socialista sabe lo que es y no hace falta que se lo diga nadie, lo importante es que nosotros sepamos como somos y somos republicanos, eso en evidente pero respetamos el marco constitucional", ha defendido.

Ha aclarado que lo son, "no en el sentido de defender una superley sino en el sentido de que una Constitución es un gran pacto democrático y un gran pacto social y ese es el sentido del constitucionalismo".

El PSOE "es un partido más allá de los valores constitucionalistas y lo somos desde el primer artículo hasta el último e incluso los de la reforma", ha indicado y ha añadido que respetan las instituciones no porque se vean obligados sino porque lo creen "de verdad" y son el "único partido grande que queda vivo del pacto constitucional".

"Que digan lo que quieran. Nosotros respetamos la Jefatura del Estado que es la figura constitucional que existe más allá de cómo nos sintamos nosotros y lo que piensen los españoles o no es otra cuestión", ha señalado.

En cualquier caso, ha sostenido que "cualquier acción que responda un pensamiento se debe enmarcar o limitar al marco legal y por tanto, constitucional pero a mí el pensamiento libre no me preocupa me parece bien que se pueda opinar de cualquier cuestión", ha concluido.