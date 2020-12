De María José Llergo a Dani Martín, doce grandes discos españoles de 2020

Madrid, 22 dic. (EFE).- Aunque paralizara su negocio, la covid-19 no logró mermar la creatividad de los músicos españoles, que dieron grandes trabajos a lo largo de 2020, del rock a la canción con deje flamenco, de lo alternativo a lo comercial. He aquí una lista con 12 aplaudidos discos nacionales, uno por mes transcurrido.

- "SANACIÓN" (Sony), de María José Llergo.

Comparada con Silvia Pérez-Cruz y Rosalía por su manera de aproximarse al flamenco y por su voz hipnótica, la granadina entregó un debut balsámico, como indica su título, en el que destacan joyas como "Nana del Mediterráneo".

- "ORIGEN" (Warner), de Fuel Fandango.

El rompedor dúo formado por el influjo coplero y flamenco de Nita Manjón y el poso negro y electrónico de Ale Acosta siguió cogiendo cuerpo en un trabajo que pone un oído en África y le provee de un marcado carácter percusivo sin perder por ello sensibilidad, especialmente en las letras. Como ellos cantan, "que empiece la parranda".

- "TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO" (Mushroom Pillow), de Triángulo de Amor Bizarro.

El quinto LP de los gallegos revolvió su proceso de composición en pos de un catálogo de emociones puras que hacen de este un disco enfocado y variado, entre el vómito de "Ruptura", la elegancia espacial de "Fukushima" y el guiño al pop de guitarras de The Cure en "Vigilantes del espejo".

- "EL REGRESO DE ABBA" (Sony), de Sidonie.

La primera novela de Marc Ros le llevó a imaginar qué podría escuchar su protagonista al final de un verano en el Ampurdán, con la belleza y nostalgia de esa luz, y así surgió este álbum de 23 canciones, "chute de adrenalina" lleno de color en el que el trío catalán dio entrada a resonancias latinas dentro de su psicodelia rock.

- "ATAQUE CELESTE" (Oso Polita), de El columpio asesino.

Seis años después de su último disco, los navarros se rebelan contra "la felicidad como imperativo", aunque con un disco más luminoso, con una deriva más electrónica y melódica y con trallazos como "Huir": "¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? / No ha llovido suficiente desde tu última función / Sabes que ya no estoy de guardia, que no hay luz en mi balcón".

- "LILITH" (Satélite K), de María Rodés.

Empezó siendo un directo, después un sencillo, se iba a convertir en un EP y, a causa de la pandemia, que sobrevino cuando justo iba a grabarse, terminó como un LP de 9 cortes en los que la catalana, con toque "neofolk", convoca un aquelarre con las mujeres sabias e independientes del pasado tachadas de brujas.

- "LO QUE TE FALTA" (Elefant), de Soleá Morente.

La figura de María Jiménez se le dibujó casi sola a la artista granadina al enfocar su tercer disco, en el que homenajea a la música popular española a través de artistas de los años 70 y 80 como ella, "con ese genio y ese arte, esa valentía para hablar de sexo, drogas y rock and roll".

- "PLASTIC DRAMA" (BMG), de Belako.

Problemas sociales y mediambientales, pero también mucho plástico hay en el álbum de este grupo vasco que reflexiona sobre esos "dramas de mentira" que nos inventamos desde posiciones privilegiadas. Enamorados de Joy Division, Weezer y Pixies, no olvidan su herencia en temas como "The Craft", que conjugan su toque sucio con melodías de rock añejo.

- "THE PRETTIEST CURSE" (Lucky Number), de Hinds.

Las madrileñas, primer milagro reciente de la música española por su calado en el ámbito anglosajón, volvieron con fuerza en su tercer disco, un retrato sobre lo que supone ser miembro de una banda musical como la suya, susceptibilidades incluidas, con el refuerzo de sintetizadores y teclados que llevaron sus melodías garajeras a un tono más pop.

- "SUPERCREPUS II" (El Volcán), de Joe Crepúsculo.

El catalán volvió sobre los pasos de uno de sus discos más celebrados, "Supercrepus", para hablar sobre el "amor perverso" con canciones desprejuiciadas, "pop a secas", pero siempre con un punto perturbador y ecos de Camilo Sesto, Eagles, The Pretenders, Mecano y Roxette, a los que rindió tributo con una rumba.

- "SIENTO MUERTE" (Sonido Muchacho), de Mujeres.

Frescura y energía a rabiar en el quinto disco de esta banda catalana que mira a Los Brincos y al "power pop" para echar fuera toda su angustia existencial en un disco sin rellenos que se bebe solo.

- "LO QUE ME DÉ LA GANA" (Sony), de Dani Martín.

Al lado juicioso del madrileño le habla aquí de frente el tipo "payaso y alegre" que lleva rapeando desde los 14 años o escuchando rumbas de Manzanita para que se permita jugar en su trabajo más "absolutamente antipostureo", con amigos como Alejandro Sanz, Coque Malla o Joaquín Sabina en un cameo impagable en la fantástica "La mentira".

Javier Herrero.