Peralejos de las Truchas presenta la candidatura de Springsteen al Princesa Asturias

Guadalajara, 22 dic (EFE).- El alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid, y el director del Festival 'Greetings from Peralejos', dedicado a Bruce Springsteen, Txema Fernández, han presentado la candidatura del cantante estadounidense, conocido por 'The Boss' (el jefe), al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021.