La Cadena SER homenajea a los mayores con su tradicional cuento de Navidad

Madrid, 23 dic (EFE).- Como ya es tradición, la Cadena SER emite el 25 de diciembre a las 12 de la mañana su cuento de Navidad: en esta ocasión, una versión de "El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel García Márquez y con el que se pretende hacer un homenaje a las personas mayores que "tan afectadas" han estado este "fatídico" año.

"Me parece muy oportuno este homenaje que van a hacer a los mayores. La pandemia está poniendo en evidencia el descuido que se está dando a estas personas y que no lo merecen. Todo aquello que tenga que ver con el cuidado y el respeto a los mayores me parece que es de obligado cumplimiento", apostilla a EFE el actor José Sacristán, quien pone la voz a uno de los dos narradores.

La novela del colombiano, publicada en 1985, llega ahora con una nueva adaptación escrita por el guionista Pablo Remón y dirigida por Ana Alonso, y que contará con las interpretaciones de actores y actrices de la talla de Sacristán y Susi Sánchez en el papel de narradores, Ricardo Gómez como Florentino Ariza, Greta Fernández como Fermina Daza y Juan Diego Botto, que se meterá en la piel de Juvenal Urbino.

"A pesar de que ya había participado otras veces con la SER poniendo voz en los cuentos de Navidad (la última vez en 2017 "La gran familia", en homenaje a Pedro Masó), me lo he pasado estupendamente este cuento de Navidad junto a mis compañeros. Además, felicito el trabajo del guionista porque es muy difícil adaptar una obra como esta", añade el actor.

Por su parte, Remón señala a EFE que la adaptación, como bien dice el actor, no ha sido nada sencilla: "Ha sido muy complicado, pero a la vez muy apasionante. Es una obra extensa en la que ocurren muchas cosas y está llena de eventos. Arranqué por un sitio, luego por otro, pero no me terminaba de convencer, así que encontré la idea de los dos narradores que me sirvió muy bien para estructurarlo y tiré por ahí".

Que la obra elegida haya sido "El amor en los tiempos del cólera" no ha sido pura casualidad. La emisora quería dedicar su tradicional Cuento de Navidad a las personas mayores y esta obra, tanto por su argumento, como por sus personajes y el significado del contexto de esos momentos era la que mejor se adaptaba.

Una historia de amor no correspondido durante medio siglo en la que los protagonistas se encuentran en la última etapa de sus vidas, llenos de experiencia y de ilusión por saborear juntos sus últimos años.

"Lo interesante de la novela es eso, que dos personas mayores se encuentran y lo mejor de su vida les pasa en los últimos años, cuando ya son mayores, cosa que siempre suele suceder al contrario. (…) Además, también era importante destacar que en aquel momento la gente estaba pasando el cólera. Esta pandemia nos parece como algo atípico, algo nuevo, pero en verdad, para las generaciones pasadas no. Pandemias y epidemias han sucedido a lo largo de muchos años", precisa el guionista.

Por eso la emisora quiere poner en valor esta Navidad. Hay que "brindar esta festividad por ellos, por todo lo que han pasado, por todo lo que han contribuido y por todo lo que están teniendo que vivir en estos momentos".

"Hay que observar con un poco más de rigor y con un poco más de amor a ciertos colectivos que durante mucho tiempo han y hemos -me incluyo porque entro en ese rango de edad- luchado. Hay que apelar al sentido común, protegiendo y cuidando a estas personas mayores, y andarse con cuidado para que no les pase nada", afirma Sacristán.

Antes que "El amor en los tiempos del cólera" y desde 2013, La SER ha adaptado otros relatos navideños como "Peter Pan y Wendy", "Cuento de Navidad" (en dos ocasiones), "Our town", "Qué bello es vivir", "La gran familia" y "Mujercitas".

Silvia García Herráez