Farré: "Ahora Neymar podría representar lo mismo que Ronaldinho en 2003"

Barcelona, 24 dic (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré (L'Hospitalet de Llobregat, 1975) considera que ahora el fichaje de Neymar podría representar lo mismo que el de Ronaldinho en 2003 en una plantilla que necesita "chispa, alegría y creer".

Además, en entrevista con EFE Farré explica que dentro de un tiempo el socio ya no tendría que pagar por serlo a causa de lo poco que significan estos ingresos para una entidad como la azulgrana.

Pregunta: ¿Hay intereses para que estas elecciones estén polarizadas?

Respuesta: A quienes les interesa que estén polarizadas es a Víctor Font y a Joan Laporta, pero esto no refleja la realidad. Lo que pasa es que una parte de la prensa se ha decantado claramente

P: ¿Entonces considera que hay intereses mediáticos que quieren que sea un duelo Laporta-Font?

R: No tengo ninguna duda de que es así en algunos medios de comunicación. Pero el sentimiento del socio no es este y estoy seguro de que cuando se empiece a debatir sobre proyectos y programas las elecciones se despolarizarán de golpe.

P: ¿También ve intereses políticos detrás?

R: Espero que no los haya. Yo me he declarado abiertamente independentista, pero considero que el club debe estar al margen. Deseo que los partidos y las entidades políticas no tengan ninguna intromisión en la vida del Barça.

P: En Twitter ha habido personas de JuntsxCat y el entorno de Carles Puigdemont que se han posicionado claramente a favor de Laporta.

R: Yo pediría a todos los políticos que se abstuvieran de opinar sobre quién tiene que ser el presidente del Barça más allá de su opinión como personas. El Barça no debe estar controlado por nadie.

P: Una de sus últimas propuestas ha sido financiar el Espai Barça mediante un acuerdo con un concesionario para la explotación de los nuevos espacios. ¿En qué consiste exactamente?

R: Las obras las puedes hacer tú o puedes hacer una concesión como hacen casi todas las administraciones del mundo y como han hecho algunos clubes con sus estadios en Estados Unidos. Una concesión consiste en que alguien te pague las obras a cambio de explotar los espacios. El contrato es muy parecido al de Goldman Sachs. La diferencia es si es crédito y la deuda la asumes tú o si es concesión y le cedes los espacios durante unos años a un concesionario como sería nuestro caso.

P: Se desconoce cómo está exactamente el acuerdo del Barça con Goldman Sachs. Hasta se habla de que ya podría haberse utilizado un crédito.

R: Yo creo que lo que se ha hecho es firmar un crédito puente que está por encima del 10% del presupuesto permitido por los Estatutos, lo cual hay que ver cómo lo resolvemos. Porque eso podría suponer haber cometido un delito de administración desleal y hasta un delito societario.

P: ¿Si se demuestran este tipo de cosas usted presentaría una acción de responsabilidad contra la junta directiva de Bartomeu?

R: Lo primero que haremos si ganamos las elecciones es hacer una auditoría, y si de esta se desprenden acciones punibles se haría una acción de responsabilidad contra la persona que haya causado el mal a la entidad. No contra toda la directiva.

P: Otra propuesta suya que ha llamado la atención es que si usted es presidente la lista de espera para tener un abono en el Camp Nou pasaría a ser de cero socios. ¿Cuáles son los números que ha hecho usted para que le cuadren las cuentas en este sentido?

R: Ahora mismo la media de asistencia en el Camp Nou es de 72.000 espectadores, y hay 79.000 abonos y 93.000 sillas disponibles en el estadio si le restas los compromisos y el 5% que debes dejar para la afición rival. El día del Real Madrid se venden unas 16.000 entradas porque la media del 42% de Seient Lliure por partido en el Clásico disminuye hasta el 31%, más o menos igual que en las semifinales de la 'Champions'. Esto significa que en esos dos encuentros podremos vender 9.000 entradas menos que las que se venden actualmente, pero en el resto de partidos podremos seguir vendiendo las mismas entradas que ahora. Si sumas la media de 72.000 espectadores más los 9.000 socios de la lista de espera te da 81.000 espectadores. Aún te quedan 12.000 entradas para vender hasta las 93.000 sillas.

P: ¿Qué propone para el Espai Barça?

R: En nuestro equipo tenemos a Albert Vilalta, quien ha sido hasta hace muy poco el ingeniero jefe del Ayuntamiento de Barcelona, así que conoce el proyecto muy bien. Lo primero que me comentó cuando Agustí Benedito propuso hacer un nuevo estadio en el mismo sitio que el Camp Nou es que este no se puede tirar al suelo porque es un edificio catalogado y la estructura se debe conservar. Para tirar un edificio catalogado deberías pedir tal cantidad de permisos que dentro de 50 años aún estaríamos discutiendo sobre el tema.

P: ¿Entonces le parece una propuesta populista sin base real?

R: Creo que no tiene ninguna base y que es una medida populista. En cambio, nosotros hacemos una propuesta viable como la de dejar a cero la lista de espera de abonos y nos llaman populistas.

P: ¿Y cuánto le costará al club que la gratuidad del carnet de socio pase de los 40 años de antigüedad a los 25, otra propuesta suya?

R: 450.000 euros al año. En un presupuesto de 1.000 millones de euros supone muy poco. A día de hoy el negocio del Barça no son los socios. Hace décadas sí, cuando se hacían derramas.

P: En un presupuesto de 1.000 millones de euros el socio supone actualmente unos ingresos de aproximadamente 45 millones. ¿Puede que llegue un momento en el que deje de tener sentido que el socio pague por serlo?

R: Estoy seguro de que vamos hacia esta situación. Dentro de un tiempo el socio ya no tendría que pagar por serlo. Otra cosa son los abonos.

P: Lo que sí puede aportar mucho dinero es su propuesta de crear una marca Barça. ¿Pero más que Nike?

R: No queramos comparar el Sankt Pauli con el Barça, pero este club tenía unos ingresos por 'merchandising' de 4 millones de euros y desde que tiene su marca propia ingresa 18. Y, en el caso del Barça, podemos poner de ejemplo lo que ha pasado con las mascarillas. El club hizo 400.000 sin Nike por en medio y facturó 4 millones de euros directamente a caja.

P: ¿Entonces rompería el contrato que el Barça tiene con Nike hasta 2028?

R: No, Nike podría hacer de operador y el valor que le generaríamos con la marca Barça sería brutal. Es un activo más que tendría el club. Y los productos se deberían fabricar en Cataluña.

P: También ha explicado que pretende que la marca Cataluña sea el patrocinador principal del club. ¿Podría aportar la cantidad de dinero que requiere un club como el Barça?

R: En 2021 Rakuten pagará al club 33 millones de euros con el agravante de que este patrocinador nos hizo firmar en su día un contrato para que el Barça no pudiese vender a Amazon. Considero que podemos sacar 40 o 50 millones de euros entre entidades como Turisme de Barcelona y Port de Barcelona. Los países se gastan mucho dinero en publicidad. Barcelona es muy conocida en el mundo, pero Cataluña no tanto y la camiseta del Barça sería un aparador brutal.

P: ¿Por qué se ha fijado en Neymar para hacer el gran fichaje?

R: A los precandidatos nos suelen llamar representantes y a mí me surgió la posibilidad de hablar con el entorno de Neymar. Entonces conversé con una de las personas que yo quería que fuese el director deportivo de mi proyecto y me dijo que lo que representó Ronaldinho en 2003 lo podría representar Neymar ahora. Tiene razón. La plantilla necesita chispa y alegría, creer. Y eso te lo aportaría Neymar, además de que su llegada creo que le haría mucha ilusión a Messi. Sería un fichaje baratísimo, entre 45 y 50 millones de euros. Neymar aportaría mucho futbolística y comercialmente. Pero antes debería pedir disculpas, aunque yo tengo suspicacias respecto que su marcha fuese una venta encubierta porque LaLiga no aceptó el cheque para pagar la cláusula de rescisión. Creo que Bartomeu tenía ganas de que Neymar se fuera para llegar a los 1.000 millones de ingresos.

P: ¿Para usted cuál ha sido el mejor presidente del Barça de los que ha conocido?

R: Me quedo con la solvencia económica y la administración de Núñez, con el cambio de paradigma social de Joan Laporta, con el hecho de prohibir fumar en el Camp Nou de Rosell y con el crecimiento del fútbol femenino de Bartomeu.