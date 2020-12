PSOE y PP respaldan el discurso del rey y los socios del Gobierno lo censuran

Madrid, 25 dic (EFE).- El PSOE y el PP y también Vox y Cs han mostrado este viernes su respaldo al discurso navideño del rey Felipe VI, cuya alusión indirecta al rey emérito no ha convencido sin embargo ni a Unidas Podemos, socio de coalición en el Ejecutivo, ni a los partidos que apoyan a éste.

La expectación que rodeaba el mensaje de Nochebuena ha dado paso a dos visiones contrapuestas: quienes elogian su defensa de la obligación de la ética por encima de la familia -PSOE, PP y Cs- y los que reclaman explicaciones ante los presuntos negocios ocultos en el extranjero a espaldas del fisco de don Juan Carlos.

Felipe VI aludió ayer al rey emérito sin nombrarlo, cuando defendió que "los principios morales y éticos" que los ciudadanos reclaman "obligan a todos sin excepciones" y están "por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".

El monarca centró el grueso de su alocución en insuflar esperanza a la ciudadanía para afrontar la recuperación tras la pandemia con "esfuerzo, unión y solidaridad, con todos y para todos" y no hizo alusiones a Cataluña.

ELOGIOS DEL PSOE Y LA DERECHA

El PSOE ha aplaudido el "firme compromiso" del rey con los valores éticos que los ciudadanos reclaman. Su presidenta, Cristina Narbona, ha confiado además en que Felipe VI siga adelante con la renovación de la institución democrática iniciada desde el principio de su mandato.

Según Narbona, ante esta gravísima y excepcional situación, el rey quiso infundir un mensaje de confianza en el futuro y "en nosotros mismos a partir de un profundo sentido de responsabilidad individual y de confianza en nuestras instituciones y en nuestra capacidad de superar lo que estamos viviendo".

Y para ello, es necesario trabajar desde la unidad y desde los valores democráticos, con respeto a la pluralidad y a las diferencias y con voluntad de diálogo entre otros, ha asegurado la dirigente socialista.

El mensaje del rey es para el líder de la oposición, Pablo Casado, el discurso de "esperanza, futuro e ilusión" que necesita España para recuperarse tras la pandemia.

El presidente del PP ha protagonizado por primera vez la reacción de su partido al mensaje de Nochebuena del monarca, con intención de mostrar su respaldo ante lo que el PP considera "una sucesión de ataques por parte de miembros del propio Gobierno" al rey.

Casado ha reivindicado la labor del monarca y la "ejemplaridad" que puso como guía de su reinado al ser proclamado y ha defendido la Corona como el "símbolo" de la "continuidad y permanencia" de España.

A los elogios se ha sumado Ciudadanos, que considera el discurso de Felipe VI "propio de un estadista", en el que "se desmarcó clarísimamente" de los casos que afectan a su padre, Juan Carlos I, según ha afirmado el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Vox no ha valorado este viernes el discurso, aunque sí anoche su líder, Santiago Abascal, que en Twitter se hizo eco de la afirmación de que España "no es un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos", hecha por el rey.

CRÍTICAS DE PODEMOS Y DE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

La falta de explicaciones del monarca han provocado la crítica de Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha echado en falta que el rey dijese por qué "ocultó" los "negocios turbios" de su padre" y una condena explícita a "las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal".

"Hay una pregunta que sigue sin responder: ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", ha afirmado por su parte el portavoz de Podemos Rafa Mayoral.

Y ha llamado a comprobar en las urnas si los españoles prefieren monarquía o república ante una jefatura del Estado que a su juicio no tiene "control democrático" ni "judicial".

A las críticas se ha unido el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado que el rey "no se haya mojado" y "no haya pasado ni de puntillas" por los asuntos polémicos que este año "le afectaban directamente", no solo sobre don Juan Carlos, sino también por las cartas de exmilitares a él dirigidas. Por tanto, Esteban ve "normal" que se cuestione "la institución" que representa.

También la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha afeado la ausencia de referencias a la "corrupción que asola a la casa real", las cuestiones territoriales o las afirmaciones de miembros de las fuerzas armadas. Para el partido abertzale "fue más clarificador por lo que no dijo que por lo que dijo".

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN NIEGA LA LEGITIMIDAD DEL REY

El independentismo catalán se ha dado cita como cada Navidad en Montjuic, en la tradicional ofrenda floral al expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, donde ERC ha reivindicado una "Cataluña cada día más republicana" frente a un monarca que considera que "sigue comprometido con la represión".

Así lo ha señalado la número dos de ERC a las elecciones catalanas, Laura Vilagrà, quien ha llamado a confluir en ERC para "construir una república limpia de corrupción".

"El discurso confirma que los catalanes no tenemos rey, este rey no nos puede representar", ha señalado la candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, tras un mensaje a su juicio "vacío de contenido político" y sin "ningún propósito de enmienda". Además acusa a Felipe VI de mostrarse "cómplice de la situación" del rey emérito.

Para el PDeCAT, el discurso del rey "rozó el cinismo" al hablar de valores y justicia" y "silenciar muchas de las cosas que están pasando" y que afectan a la monarquía, según ha afirmado la candidata del PDeCAT el 14F, Àngels Chacón.

Las críticas le han llegado también al monarca por parte de Coalición Canaria, pero no a cuenta de la institución, sino debido a la ausencia del "drama migratorio" en su alocución.

"El drama migratorio que viven las islas no puede ser obviado y lo ha sido en el discurso del rey"; "era necesaria una mención de apoyo a las islas que no se dio", ha señalado el secretario general de CC, Fernando Clavijo, que sí aplaude las alusiones al espíritu de la Transición y a la Constitución.