Albiach insta a ERC a elegir: "secuestrada" por JxCat o pacto de izquierdas

Barcelona, 27 dic (EFE).- La candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha instado a ERC a elegir entre "seguir secuestrada emocionalmente" por JxCat u optar por una alianza de izquierdas para gobernar Cataluña tras el 14F.

En una entrevista con la Agencia Efe, Albiach ha alertado de que "repetir la fórmula JxCat-ERC sería desastroso para Cataluña", porque es una coalición que "no está funcionando" y "no es capaz de ponerse de acuerdo en absolutamente nada".

Las encuestas sobre las elecciones del 14 de febrero apuntan a una victoria de ERC, pero, lejos de la mayoría absoluta, por lo que los republicanos necesitarán pactar con otras formaciones.

Y es aquí donde ERC deberá elegir aliados, ha advertido Albiach, de manera que el 14F está en juego "quién marca el rumbo de este país: o JxCat o los comunes".

Según Albiach, "ERC deberá decidir si continúa secuestrada emocionalmente por JxCat" o si "apuesta por una salida progresista".

La líder de los comunes en el Parlament ha emplazado a ERC a ser "valiente" y apostar por un "gobierno de izquierdas", para "no repetir la fórmula del desastre" con JxCat.

La diferencia entre una alianza con JxCat o con los comunes a su juicio "es abismal", porque el partido que preside Carles Puigdemont lleva en sus listas a Joan Canadell, "un señor que trata a la mitad de los catalanes de colonos".

Además, JxCat "no está a favor de una reforma fiscal justa y redistributiva", defiende "mantener los privilegios de las escuelas concertadas", "no quiere dar una respuesta social y progresista a la crisis" y "no cree en la mesa de diálogo", ha alertado.

Los sondeos, ha enfatizado Albiach, revelan que "la mayoría del país quiere un gobierno progresista para Cataluña", por lo que ha sugerido una alianza similar a la que ha hecho posible un acuerdo presupuestario en las Cortes y en el Ayuntamiento de Barcelona.

"Si en el Gobierno central hemos sido capaces de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de ERC, si en el Ayuntamiento de Barcelona hemos aprobado unos presupuestos muy expansivos y progresistas con el apoyo de ERC, ¿por qué este entendimiento entre fuerzas progresistas no se puede también replicar en Cataluña?", se ha preguntado.

Los republicanos, ha dicho Albiach, "deben decidir si quieren ser la ERC progresista" que negocia con el Gobierno central "o la ERC 'procesista' de Cataluña".

"Cataluña también merece tener un gobierno de izquierdas", ha insistido Albiach, que ha garantizado que los comunes no pactarán "ni con la derecha españolista ni con una derecha catalana que considera que la mitad de catalanes son colonos".

Albiach ha evitado "anticipar" qué fórmula puede hacer posible un gobierno de izquierdas que deje a JxCat en la oposición, aunque ha dado a entender que la reedición de un gobierno tripartito, entre los comunes, ERC y el PSC, no es la única vía, porque se puede dar apoyo externo al ejecutivo sin formar parte de él.

"Fórmulas hay muchas y no necesariamente hace falta que estemos los tres en el gobierno. Hemos de ser creativos y ver cómo encajamos mejor las piezas para que Cataluña tenga un gobierno de izquierdas con apoyos de izquierdas. Muchas veces se menosprecia la fórmula del tripartito, y nosotros insistimos en que hay otras fórmulas que no son la del tripartito", ha remarcado.

Lo que sí ha descartado Albiach es un hipotético apoyo de los comunes a un nuevo Govern de JxCat y ERC: "No lo hemos hecho nunca y no lo haremos ahora", ha asegurado.

También se ha referido a la CUP, que concurrirá a las elecciones del 14F con la exalcaldesa de Badalona (Barcelona) Dolors Sabater como cabeza de lista.

Albiach ha reprochado a Sabater que "se sienta más cómoda con JxCat que con los comunes" y ha denunciado que en Badalona "fue incapaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas progresistas y permitió" que Xavier García Albiol repitiera como alcalde.