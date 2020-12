"Latido de alas", una colección de cuentos que eliminan clichés

Madrid, 27 dic (EFE).- Hacer periodismo para acercar historias "duras" a los pequeños. Con este objetivo, la periodista italiana Claudia Bellante ha escrito "Las cholitas de Bolivia" o "Los estudiantes de la frontera", cuentos infantiles donde sus protagonistas tienen en sus manos derribar clichés y prejuicios.

Bajo el nombre de "Latido de alas", la editorial Edebé presenta esta serie de cuentos escritos por Bellante e ilustrados por Elizabeth Builes, historias que nacieron en la mente de esta italiana afincada en Cádiz cuando al nacer su hija se preguntó "cómo iba a contarle esas historias que a veces son muy duras", cuenta a Efe la autora.

Se refiere Bellante a relatos donde los protagonistas son niños y niñas de algunos rincones del mundo, como Bolivia, Venezuela o Tailandia. Pequeños como Marcela y su primo Julio, dos venezolanos que todos los días tienen que cruzar un puente que sirve como frontera con Colombia, el país donde tienen su escuela.

Pero hasta llegar a ese lugar donde se encuentran con sus compañeros, estos dos protagonistas del cuento "Los estudiantes de la frontera" tienen que levantarse al amanecer, caminar media hora hasta llegar al autobús que los llevará al puente, un lugar donde les espera un control militar con soldados armados.

"Quería historias que hablaran de niños y así mostrar cómo algo normal algunas veces, dadas las condiciones, no es tan normal", explica Bellante.

Y este es el caso también de Noelia y Wara, dos niñas bolivianas que protagonizan el cuento "Las cholitas de Bolivia", dos cholitas (como se llama así a las mujeres y niñas que van vestidas con este tradicional traje aimara) que los fines de semana son las estrellas de los combates de lucha libre, un deporte "considerado para chicos", como así se lo recuerdan sus compañeros del colegio todos los días.

"En Bolivia había estado y había escrito sobre los aimara, esa cultura indígena que poco a poco, gracias a Evo Morales, ha llegado al poder. Y dentro están las cholitas, que han pasado de ser mujeres de limpieza a políticas. Lo que he hecho es usar la fantasía para crear dos personajes que pudieran contar lo que le puede pasar a una niña que es cholita", dice la italiana, quien quiere luchar "contra los clichés" y "prejuicios" con estos cuentos.

Estereotipos como que la música metal es cuestión solo de testosterona. Por eso con "Las músicas de Indonesia" hace viajar a los más pequeños hasta una pequeña aldea de la isla de Java, donde tres chicas siguen su pasión por la música metal y su deseo de libertad y autodeterminación.

"Como periodista había leído esta historia en el New York Times y en The Guardian y las ponían como las salvadoras, pero no es así, ellas hacen algo que no es tan común, pero lo hacen en una aldea muy pequeña y en un contexto muy machista. No es que sea extraordinario porque el país sea musulmán, lo importante es que es que aunque vengan de un pueblo muy pequeño luchan por tu sueño", afirma.

A estas historias, la colección "Latido de Alas" suma también "Las sirenas de Jamaica", otra historia con la que derribar más clichés porque en los niños y niñas está la llave del cambio para que en el futuro nada de lo que se propongan sea imposible.

