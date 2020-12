Torra explicita su discrepancia con el Govern por no endurecer restricciones

Barcelona, 28 dic. (EFE).- El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha explicitado este lunes su discrepancia con el que hasta hace tres meses era su Govern, por no endurecer las restricciones durante estas fiestas para prevenir más contagios de COVID-19.

Este lunes, 28 de diciembre, era el día fijado para analizar si las restricciones en vigor desde el pasado día 21 funcionaban como se esperaba y si se mantenían hasta el 11 de enero o se consideraba que debían endurecerse.

El Govern ha decidido no añadir más medidas, porque, según la consellera de Salud, Alba Vergés, se ha logrado "contener" la velocidad de la expansión del virus y los nuevos ingresos hospitalarios no son mayores de los que se previeron cuando se aplicaron las medidas.

Desde Twitter, Torra ha expresado su malestar con esta decisión: "Me sabe mal, pero no puedo compartirlo. Con la actual presión asistencial, son necesarias medidas de restricción social. Ahora no nos la podemos jugar. Especialmente el Fin de Año", ha advertido.