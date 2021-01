Ernest Maragall (ERC) pide a PSC e Illa no usar el legado de su hermano Pasqual

Barcelona, 3 ene (EFE).- El dirigente republicano Ernest Maragall ha pedido este domingo con un mensaje en las redes sociales que el PSC y el ministro y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, no hagan uso del legado político de su hermano Pasqual.

"Llevo años respetando con mi silencio el legado político de Pasqual Maragall, patrimonio del país y de nadie en particular", explica Ernest Maragall, quien en el pasado militó en el PSC junto a su hermano.

En el mensaje, Ernest Maragall lamenta oír "al señor Illa usar y abusar" de la referencia a su hermano Pasqual, enfermo de Alzheimer: "Me revuelvo pero no me sorprendo".

"Emplazo a quien representa al PSC a callar para siempre sobre Pasqual Maragall i Mira", concluye.