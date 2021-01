El exministro Jorge Rodríguez asume la presidencia del Parlamento venezolano

Caracas, 5 ene (EFE).- El exministro Jorge Rodríguez asumió este martes la presidencia del Parlamento de Venezuela con el apoyo de la bancada chavista, que retomó el control del Legislativo tras un lustro, luego de ganar las elecciones legislativas del pasado 6 diciembre.

En la directiva, que también se renueva este año, acompañan a Rodríguez la exministra Iris Varela y el simpatizante del chavismo Didalco Bolívar, un viejo líder del céntrico estado de Aragua.

Este movimiento era esperado desde que ayer el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunciara que propondrían a Rodríguez, un psiquiatra de profesión de 55 años, como jefe de la Cámara.

Fue precisamente Cabello quien sometió a la consideración del pleno la aprobación de esta directiva.

"Quiero proponer para presidente, para dirigir esta Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez", dijo Cabello antes de hacer un breve repaso de la "lucha" de este diputado por el desarrollo de la nación suramericana.

El llamado de Cabello no recibió contrapropuesta, pero el diputado opositor José Gregorio Correa lamentó que fuera "excluyente" al no contemplar a algún detractor del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Con ese modo de actuar no estamos de acuerdo, nos oponemos y rechazamos esa conducta excluyente, porque no representa la realidad del país. Esta fracción de unidad de la Alianza Democrática no está de acuerdo con esa propuesta", dijo.

Tras ser seleccionado por los 256 diputados chavistas, de un total de 277 que conforman el pleno, Rodríguez, Varela y Bolívar saludaron y agradecieron el voto de confianza.

"Jorge, ven a ocupar tu puesto", dijo luego el director de debates accidental de la sesión, el legislador chavista Fernando Soto Rojas.

Cómo parte del protocolo, cuatro representantes del "pueblo" venezolano juramentaron a Rodríguez, que después hizo lo propio con Varela y Bolívar, quienes prometieron estar "a la altura" de los cargos.