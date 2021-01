Casado: Illa no debe seguir como ministro si quiere hacer campaña electoral

Barcelona, 7 ene (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no puede seguir ni un día más" al frente del ministerio "si quiere dedicare a la campaña electoral", y ha señalado que al menos media docena de ministros han dimitido "por menos de lo que ha hecho Illa".

En declaraciones a la prensa en Gimenells (Lleida), Casado ha opinado que Illa es el ministro "que ha dado el peor balance en la historia de la democracia en la cartera de Sanidad".

"Estamos en la tercera oleada, con campaña de vacunación errática que el Gobierno no ha sido capaz de coordinar, no ha sido capaz de garantizar el suministro, y entonces Illa se dedica a ser el candidato a la Generalitat del PSC", ha señalado el dirigente popular.

A juicio de Casado, Salvador Illa anda "demasiado preocupado en el PSC" y está "abandonando demasiado las PCR", y por ello le ha pedido que ponga fin "a esta doble condición" de ministro y candidato.

En el mismo sentido, el candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha afirmado que cada minuto que pasa Illa haciendo "el doble papel de ministro y candidato" es un día perdido para "la salud de los españoles, para la democracia y para la ética".

"No se pueden usar recursos públicos, mediáticos, para hacer la campaña, no se puede jugar con la salud de los españoles para hacer campaña electoral. El responsable de la salud de los españoles debe serlo a tiempo completo y aquí no hay matices y no hay excusas", ha apuntado Fernández. (foto) (vídeo)