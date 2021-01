Laia Sanz: "Ha sido un día malo, tengo mucho dolor en la muñeca"

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- La española Laia Sanz (GasGas) confesó que este domingo "ha sido un día malo" para ella en el Rally Dakar, puesto que sintió "mucho dolor en la muñeca" derecha.

"Ha sido un día malo. Tengo mucho dolor en la muñeca. No sé por qué, porque no me he caído ni nada. Físicamente me he encontrado cansada y me ha costado bastante", dijo al término de la séptima etapa, en la que fue trigésima cuarta.

Laia Sanz, que en la general de motos ocupa el puesto 25, apuntó, no obstante, que está "contenta" de seguir en carrera y deseó recuperarse para la segunda parte de la etapa maratón, que se disputará este lunes.