El Athletic pendiente de Yuri y Yeray para la Supercopa

Bilbao, 10 ene (EFE).- El Athletic Club encara la preparación de la Supercopa de España de esta próxima semana en Andalucía pendiente del estado físico de Yuri Berchiche y Yeray Álvarez para ver si podrá contar con ellos en la semifinal del jueves contra el Real Madrid en La Rosaleda de Málaga (21.00 horas).

Ambos jugadores son cruciales en el equipo rojiblanco y dos de sus principales baluartes en la reciente etapa de Gaizka Garitano, quien fue sustituido la pasada semana al frente del conjunto vasco por Marcelino García Toral.

En el primer -y por ahora único- encuentro con Marcelino, el miércoles último frente al Barcelona, Yuri sufrió una lesión muscular que le obligó a retirarse a la media hora del choque y de la que parece estar recuperándose estos días en Lezama.

En las instalaciones de entrenamiento del Athletic también se le ven dar sólidos pasos adelante junto a sus compañeros a un Yeray que fue baja de última hora el día de Nochevieja ante la Real Sociedad también por una lesión muscular.

Hay dos bajas más en el equipo rojiblanco, las de Unai López, que se lesionó precisamente ese último día de 2020 ante la Real, y Peru Nolaskoain, este lesionado de larga duración. En principio, ninguno de los dos llegará al encuentro del jueves.

La ausencia de Unai López, jugador muy utilizado por Garitano y durante un tiempo con rol de titular, deja al técnico asturiano sin una opción creativa para el centro del campo. El centrocampista donostiarra se recupera de un esguince de carácter moderado en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Nolaskoain, quien aún no ha jugado tras su regreso de la cesión de la temporada pasada al Deportivo por diferentes contratiempos físicos, puede jugar de central, puesto en el que sería el cuarto de la plantilla, o centrocampista.

El equipo bilbaíno encadenó este domingo su segundo día de trabajo consecutivo para preparar la cita ante el Madrid aprovechando el aplazamiento del encuentro liguero que debía disputar el sábado ante el líder Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por el temporal que azota buena parte de la península.

No obstante, la disponibilidad o no de Yuri y Yeray para medirse al Madrid no se espera que se confirme hasta las horas previas al choque del jueves, de cara al cual el Athletic aún llevará a cabo tres entrenamientos más. Todos vespertinos, lunes, martes y miércoles, y a la misma hora, las 18.00.

Los del lunes y martes serán en Lezama y el del miércoles ya en La Rosaleda, donde Marcelino y un jugador rojiblanco ofrecerán poco antes la rueda de prensa oficial previa al encuentro.

Del Real Madrid-Athletic saldrá el rival en la final del domingo en Sevilla (La Cartuja, 21.00 horas) del vencedor de la primera semifinal del miércoles, un choque en el que se medirán en Córdoba la Real Sociedad y el FC Barcelona (El Nuevo Arcángel, 21.00). EFE

