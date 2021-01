89-87.El colista tumba al Iberostar con un triple final del debutante Carlson

San Sebastián, 10 ene (EFE).- El Acunsa Gipuzkoa Basket dio la sorpresa de la jornada al imponerse sobre la bocina a un Iberostar Tenerife al que, a pesar de su gran temporada, se le sigue atragantando la cancha donostiarra y que este domingo cayó en el último segundo con un triple de Mike Carlson, fichado esta misma semana por el club vasco (89-87).

El conjunto tinerfeño lideró casi desde el principio, salvo en el primer minuto de un encuentro en el que Acunsa, en un partido dirigido por su segundo entrenador ante la baja por coronavirus del argentino Marcelo Nicola y en el que tampoco pudo contar con su estrella el colombiano Jaime Echenique, lesionado para toda la temporada, trató de pelear contra un rival ante el que la lógica establecía que no había casi opciones reales de triunfo.

Doornekamp y Cavanaugh establecieron la primera renta favorable para los canarios (4-5) y, a pesar de que Shermadini, el más valorado de la Liga Endesa, todavía no había entrado en calor, el amplio banquillo de los de Txus Vidorreta causaba estragos e Iberostar llegaba ya con una cómoda ventaja al final del primer cuarto de 10 puntos (15-25).

Había advertido el técnico local del poder anotador del equipo revelación de la competición y los isleños no defraudaron las expectativas, con un amplio catálogo de recursos y un tiro exterior poderoso para minar los intentos del conjunto guipuzcoano de meterse en partido en un segundo cuarto en el que GBC mejoró sus prestaciones.

Un triple del americano Dee había acercado al GBC en el marcador (24-28) y Sergio Rodríguez y Fitipaldo, con otros dos lanzamientos lejanos, volvieron a llevar la renta a la sicológica distancia de la decena en un abrir y cerrar de ojos, aunque los guipuzcoanos se resistían a caer y alcanzaron el descanso con un marcador abierto (39-45).

El cansancio comenzó a hacer mella en los locales que no podían oponer la amplia rotación de banquillo de su rival, pero GBC no quería irse del encuentro e Iberostar no conseguía cerrarlo en un tercer cuarto equilibrado en el que destacaron Tomás y Jan Span por el GBC.

Jonny Dee, en un excelente encuentro, voltearía el marcador a cinco minutos para el final (76-74), los tinerfeños se pusieron nerviosos y más cuando el americano puso 6 arriba a los suyos a falta de un minuto, el equipo lagunero remontó a falta de 1 segundo y en las décimas siguientes el debutante Carlson, con un lejano triple, dio un triunfo inesperado al GBC sobre la bocina.

- Ficha técnica:

89.- Acunsa Gipuzkoa Basket (15+24+21+29): Faggiano (9), Tomás (12), Oroz, Radoncic (6), Okouo (12)- cinco inicial- Span (13), Dee (20), Motos, Magarity (2), Olaizola (6), Carlson (9), Francis.

87.- Iberostar Tenerife (25+20+21+21): Fitipaldo (14), Salin, Cavanaugh (12), Doornekamp (12), Shermadini (28) - cinco inicial- Huertas (3), Dani Díez, Sergio Rodríguez (8), Sulejmanovic, Álex López, Butterfield (2), Guerra (8)

Árbitros: Castillo, Martínez y Sánchez.

Incidencias: Partido de la jornada 19 de la Liga Endesa disputado a puerta cerrada en el San Sebastián Arena-