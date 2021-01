Yotuel Romero: "Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día"

Madrid, 12 ene (EFE).- Yotuel Romero, músico, compositor e intérprete cubano, se lanza a su carrera en solitario con "Rebelde", una colaboración junto a Beatriz Luengo y Omar Montes en la que homenajea el tema de Jeanette de finales de los setenta mientras se "da un tiempo" con su grupo urbano Orishas.

"Hace un tiempo que la relación con los miembros de Orishas se enfrió, entonces decidimos poner un punto y aparte, no seguir forzando algo que ya no había y poder arrepentirnos luego. Creo que la covid vino también para replantearnos muchas cosas y cada uno de nosotros quiere llevar su carrera como solista. Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día, dentro de cinco, diez o quince años, no lo sé", cuenta el cantante a EFE en una entrevista.

Corría 1999 cuando Orishas empezó a despuntar en el mundo de la música gracias a "una nueva fórmula musical" que ellos mismos habían inventado. Sus integrantes (Yotuel, Ruzzo y Roldán) combinaban hip-hop con sonidos cubanos, como el son o el "tumbao", y eso acabó acaparando la atención de la industria musical.

Sus temas traspasaron fronteras, lograron posicionarse en las listas de éxitos más prestigiosas de muchos países del mundo y Orishas, cuyo nombre hace referencia a las deidades del panteón religioso afrocubano, se convirtió en uno de los grupos con más proyección del momento, llegando incluso a estar nominados a los Grammy y a alzarse con un Grammy Latino con el tema "Pal Norte" en la categoría de "mejor canción urbana".

Ahora, tras muchos conciertos y "momentos inolvidables juntos", los integrantes del grupo han decidido tomarse "un tiempo y un espacio amplio" para "centrarse cada uno en lo suyo".

"Estoy muy ilusionado, este tiempo me hizo pensar en mi disco nuevo y en componer música que sonaba más a Yotuel", explica.

Romero (La Habana, 1976) ha decidido mostrar un aperitivo de lo que será su próximo disco, "Renacer", todavía sin fecha de lanzamiento, pero sí con canciones terminadas y con colaboraciones confirmadas como Rozalén, Major Lazer o la banda colombiana ChocQuibTown.

En palabras del cantante, será un álbum "precioso y que simboliza el renacimiento de un nuevo Yotuel dentro de la industria musical".

LA EXTRAÑA ALIANZA DE "REBELDE".

En ese primer anticipo llamado "Rebelde", el cubano quería que tuviera "sangre española", de ahí que se lo pidiera a Beatriz Luego, su mujer, con la cual señala -bromeando y entre risas- que es "difícil" colaborar.

"Me faltaba un rapero, uno que viniera de barrio, de zona humilde, así que me puse en contacto con Omar (Montes), le conté la idea, le gustó y fuimos adelante con ello", argumenta.

Han sido muchos los que se han extrañado de la colaboración entre Luengo y Montes, ya que la cantante es una auténtica defensora del feminismo y al madrileño se le ha acusado de lo contrario.

"Se han entendido muy bien. Creo que Omar ha aprendido mucho de Bea y esta ha tenido la oportunidad de transmitirle su forma de pensar y su lucha. Creo que en esta canción vemos un Omar súper frágil”, declara.

El videoclip, dirigido por el director y fotógrafo español Eugenio Recuenco (responsable por ejemplo de la campaña de Elisabeth Arden con la cantante Taylor Swift), acumula ya cerca de 900.000 visualizaciones en YouTube.

"Yo creo que sin querer lazamos la canción en el momento adecuado. Lleva compuesta un año, y por cosas del destino decidimos lanzarla en 2021, justo cuando también llega la vacuna. Mucha coincidencia", considera.

Asimismo, "Rebelde" es un homenaje a la canción "Soy Rebelde" que la cantante Jeanette compuso en los años 70, pero con un "toque más urbano".

A pesar de que la canción está compuesta principalmente por el cubano, luego es el que menos protagonismo tiene cantando, algo que argumenta con un simple: "Me encanta, eso demuestra que no tengo ego".

Por Silvia García Herráez