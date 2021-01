Renzi decidirá hoy si salir de la mayoría y abrir una crisis de Gobierno

Roma, 13 ene (EFE).- El exmandarario italiano y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, afirmó que hoy las dos ministras de su partido anunciaran si dimiten lo que provocaría la formalización de una crisis de Gobierno, después de que anoche se aprobase en el Consejo de ministros el programa con el que se gestionarán los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Renzi lleva ya varias semanas amenazando a la coalición gubernamental de Giuseppe Conte con la dimisión de sus dos ministras, de Agricultura, Teresa Bellanova y de Familia e Igualdad, Elena Bonetti, por su oposición sobre la gestión los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Por ello, en el consejo de ministros celebrado anoche se escenificó la ruptura ya que la dos ministras se abstuvieron en la aprobación de este plan.

La justificación para esta decisión de abstenerse es que Renzi insiste en que es necesario que Gobierno destine a innovación o sanidad más fondos de los que se recibirán de Europa, cerca de 220.000 millones, y que se deben aceptar otros 37.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a lo que se opone el Movimiento 5 Estrellas y el mismo Conte.

Sin embargo, para el resto de miembros del Gobierno se trata sólo de una excusa de Renzi para pedir más peso en el Ejecutivo y directamente para forzar la crisis.

"El Mede no tiene nada que ver con el programa Next Generation Eu e incluso si se decidiera activar el mecanismo europeo de solidaridad no tendríamos recursos disponibles para inversiones adicionales", dijo el ministro de Economía, Roberto Gualtieri .

Los ministros del Partido Demócrata (PD), de Asuntos Regionales, Francesco Boccia y de Asuntos Europeos, Enzo Amendola, también indicaron tras el consejo de ministros que "el MEDE no tiene nada que ver con esto, ¿por qué abstenerse?".

"Mañana decidiremos y por la tarde lo comunicaremos a la prensa", dijo Renzi anoche en el programa "Cartabianca" en el canal público Rai3.

Renzi explicó además que está seguro que Conte tiene ya otra mayoría disponible en el Parlamento.

Los medios de comunicación adelantaron que tras la salida de Italia Viva de la mayoría, Conte no tiene intención de negociar con Renzi un nuevo Ejecutivo y que estaría buscando apoyos externos entre los centristas.

"Será un gobierno de Conte-Mastella en el que estaremos a la oposición o un gobierno diferente. Que haya un nuevo gobierno dependerá del Parlamento", sugirió Renzi.

Clemente Mastella, exlíder del partido centrista Udeur, podría aglutinar una serie de parlamentarios afines que apoyarían externamente a Conte, según adelantaron algunos medios.

Tras la decisión de las dos ministras, Conte tendrá que decidir si dimitir y comunicárselo al Jefe de Estado, Sergio Mattarella, quien le podría asignar formar un tercer gobierno diferente al actual, pero siempre liderado por él.

Pero, tras los último movimientos políticos, algunos medios indican que Conte acudiría directamente a las Cámaras para pedir la confianza y buscar una mayoría numérica.

Italia Viva nació de la escisión del Partido Demócrata (PD), del que Renzi fue líder, justo después de formar Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas hace un año, y cuenta con 30 diputados y 17 senadores que son imprescindibles para la supervivencia del Ejecutivo de Conte.

En el Senado, sin Italia Viva, se necesitarían al menos 9 votos más para llegar a los 161 votos de la mayoría absoluta y evitar la caída del Gobierno.