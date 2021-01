Murcia prohíbe reuniones de personas no convivientes para frenar la tercera ola

Murcia, 13 ene (EFE).- El Gobierno murcianol ha decidido este miércoles prohibir a partir de este jueves las reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos, ante el alto crecimiento de los contagios de coronavirus detectado en los últimos días.

Así lo ha anunciado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, tras una reunión conjunta del Comité de Seguimiento Covid y del Consejo de Gobierno, que han adelantado sus habituales encuentros de los jueves, ante el "peor momento" que vive la Región de Murcia desde el inicio de la pandemia, con más de 2.000 casos diarios y una positividad del 20%.

El decreto, que entrará en vigor a partir de la próxima medianoche y un plazo de 14 días, establece que no se podrán celebrar reuniones sociales o lúdicas "no regladas y sin mascarilla" entre personas no convivientes, aunque la comunidad ha establecido varias excepciones.

En este sentido, sí se permitirá que las personas que vivan solas puedan integrarse como unidad familiar ampliada de otro domicilio, a los mayores o dependientes que necesiten cuidados, a los hijos menores de edad o dependientes y progenitores que vivan en viviendas distintas y parejas que tengan una relación pero habiten dos casas diferentes.

Además, no se permitirá el uso compartido de vehículos particulares por parte de dos personas no convivientes, al tiempo que sí continuarán operativos los negocios y actividades donde el uso de mascarilla es obligatorio, con las limitaciones de aforo ya impuestas previamente.

López Miras, que ha descartado solicitar el confinamiento domiciliario al Gobierno para que se tramitara en el Congreso de los diputados, asegurando que su gobierno no tiene instrumentos jurídicos para ese confinamiento estricto.

Tras criticar que el Gobierno central "no esté haciendo nada" desde el pasado mes de mayo y haya "delegado la pandemia" en las comunidades autónomas sin medidas de "coordinación", López Miras ha defendido la gestión de su ejecutivo porque, según ha apuntado, todos los países, incluido España, y las autonomías han seguido las indicaciones de la comunidad científica. EFE

