Jovic, regreso al origen

Madrid, 14 ene (EFE).- El serbio Luka Jovic regresa al club en el que fue feliz y despuntó, el Eintracht Frankfurt, en la búsqueda de recuperar el delantero letal que era antes de firmar por el Real Madrid y protagonizar un año y medio de falta de adaptación, lesiones, polémicas y ausencia de goles.

Los grandes de Europa se disputaban en 2019 a una de las jóvenes perlas del continente europeo. Jovic sorprendió a todo el fútbol alemán convirtiéndose en un referente goleador del Eintracht Frankfurt, con 27 goles en una temporada que le situaban a la altura de los mejores matadores de la Bundesliga y exhibiendo virtudes en el remate, de las que se pagan caro en el mercado.

A Zinedine Zidane le gustó su perfil, le encajaba como sustituto del francés Karim Benzema y pidió su fichaje a la directiva del Real Madrid. Hasta 60 millones se pagó por la contratación de un futbolista que nunca se adaptó a la grandeza del club blanco. El plan del técnico francés era que el serbio creciese a la sombra del indiscutible Karim y aumentase la pegada perdida por su equipo desde el adiós a Cristiano Ronaldo.

Pero Jovic, frío desde el día de su presentación en el palco del Santiago Bernabéu, donde extrañó que no dejase una sola sonrisa ni gesto de emoción en el que debía ser un día soñado para cualquier futbolista, nunca respondió a las expectativas. Tardó tres meses en marcar su primer gol, el 30 de octubre, y fue intrascendente en una goleada al Leganés en el Santiago Bernabéu. Y las lesiones y comportamientos que no fueron entendidos en el club ni el cuerpo técnico, mermaron su protagonismo al máximo.

La pandemia dejó un viaje a Serbia durante el confinamiento, un regreso con lesión por una fractura extraarticular en el hueso calcáneo de su pie derecho por una caída inexplicable desde altura y, ya en Madrid, una presencia en una barbacoa con amigos saltándose el código interno. El resultado final fueron dos goles en 19 partidos, apenas ocho titularidades en toda la temporada.

"Llegó como un delantero que marcaba muchos goles, pretendemos sólo eso y es lo que queremos de él. No ha tenido mucha suerte, ha tenido dificultades de adaptación, se ha lesionado, muchas cosas que a su edad no es fácil. Tiene que aprender con la experiencia y lo va a hacer porque cualidades las tenía y las va a tener, no tengo duda", manifestó Zidane la última vez que habló del serbio.

Su valor se desplomó y en verano pidió al club que le dejasen salir al Eintracht de Frankfurt para recuperar la felicidad. El club alemán intentó la cesión sin asumir ni la mitad de la ficha del jugador y la operación no se cerró. El Real Madrid permitió la salida a la Roma de Borja Mayoral y Jovic se quedó a desgana.

Ningún intento de Zidane con el delantero tuvo éxito y acabó dándole por imposible. Solo cinco partidos en la presente temporada, ningún gol. Tres de titular y sus tres últimas apariciones en derrotas del Real Madrid ante Cádiz, Shakhtar y Valencia. Ni un solo minuto desde el 8 de noviembre en Mestalla cuando saltaba al césped con todo perdido en la recta final. El adiós de Jovic era cuestión de tiempo y llega en el mercado invernal, cedido hasta final de temporada y sin opción de compra, en un regreso al origen en busca de la revalorización.

Roberto Morales