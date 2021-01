Zidane: "Cuando las cosas no salen bien hay que trabajar e insistir"

Málaga, 14 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la mala primera parte de su equipo en la semifinal de la Supercopa de España, clave para ser eliminado por el Athletic Club, y afirmó que "cuando las cosas no salen bien" la receta es "trabajar e insistir".

"Nuestra primera parte ha sido complicada, no entramos bien en el partido y nos meten dos goles en dos ocasiones que tuvieron. Fue complicado con 0-2 pero luego hicimos un mejor segundo tiempo, hemos creado ocasiones, lo hemos intentado, hemos tenido palos y un gol pero no hemos podido meter el segundo", lamentó en Vamos.

"Nos ha faltado leer bien nuestro principio de partido. Había que saltar la línea y no lo hicimos, ellos presionaron bien, perdimos balones que no fueron habituales", añadió.

Explicó Zidane el cambio de Karim Benzema, que había marcado un gol y le habían anulado el segundo, para dar entrada a Mariano Díaz en vez de quitar un jugador de otra demarcación. "Buscaba frescura, mismos jugadores con mismas características, buscar un centro que rematase bien Mariano. Estaba contento con lo que ha hecho Karim".

Tras la derrota y decir adiós al primer título de la temporada, miró la forma de reaccionar Zidane de inmediato. "Lo que vamos a hacer es seguir trabajando, no hay más remedio, cuando las cosas no salen bien hay que trabajar e insistir, pensando ya en el próximo partido. No hay otra".

"No vamos a dejar la temporada. El ruido, como siempre, habrá pero nosotros no vamos a dejar de seguir pensando en lo nuestro y sacar esto adelante porque no hay otra", sentenció.