Zahara desnuda abusos y penurias sufridos como mujer y artista en "Merichane"

Madrid, 15 ene. (EFE).- Zahara se ha convertido en una de las artistas más comentadas de las últimas horas gracias a la publicación de "Merichane", un nuevo tema de ritmo vívido y ochentero en el que denuncia los abusos, acoso y penurias sufridos como mujer y artista a lo largo de su vida.

"Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño", ha explicado en sus redes.

El lanzamiento de este corte ha llegado acompañado de un videoclip alegórico dirigido por Guillermo Guerrero en el que, a ritmo de discoteca, Zahara se ve rodeada de hombres que la atosigan en una coreografía intensa que llega a su clímax a mitad de metraje, cuando la imagen adquiere tonos de blanco y negro y la artista se revuelve.

"Merichane era el nombre con el que se conocía a la 'puta del pueblo'. Fue mi apodo en el colegio. Tenía 12 años", confiesa la compositora e intérprete jienense al final de esa producción de Lacosta.

El revuelo causado por este relato confesional ha hecho que Zahara volviera a las redes para expresar su gratitud por el apoyo recibido: "Estoy abrumada, emocionada e impactada por vuestro apoyo, cariño y amor. No sé ni qué decir ahora mismo. Me siento desbordada y feliz".

"Yo estaba ahí en las oficinas de Universal / tragando sermones mi gran potencial / Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter / incapaz de soltarla y ellos de mirar / estaba ahí en urgencias acariciando el límite / necesitaba algo infalible / estaba de rodillas pidiendo perdón / a nuestro dios por no saber decir que no", canta en algunos de los versos más duros en los que habla de bulimia, acoso y su paso por una conocida multinacional.

Trabajando de manera independiente desde hace años, Zahara se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la música española gracias a discos como "Santa" (2015) y, sobre todo, por "Astronauta" (2018), que fue finalista al Premio Ruido al mejor álbum español para la prensa especializada, como lo vuelve a ser este año "_BCN626", su trabajo con Martí Perarnau bajo las siglas de _juno.