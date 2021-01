91-71. El Valencia controla su ansiedad y rompe mala racha ante Estrella Roja

Valencia, 15 ene (EFE).- El Valencia Basket rompió este viernes su racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga al imponerse al Estrella Roja en un encuentro en el que su tenacidad y carácter pesaron más que la ansiedad que por momentos mostró y que supo controlar para no dar más vida de la cuenta al equipo de su ex compañero Quino Colom y poder dedicarle el triunfo a su histórico entrenador Miki Vukovic, cuya muerte de confirmó con el partido en marcha.

Consciente de sus necesidades, el Valencia arrancó dispuesto a dominar el choque. Fue Nikola Kalinic quien tiró del equipo en los primeros minutos y encontró un buen aliado, al menos en ataque, en Derrick Williams. Dejan Radoncic trató de reconducir a su equipo dandole el mando a Quino Colom, hasta hace un mes jugador del club valenciano, pero la ansiedad le jugó una mala pasada al andorrano (21-7, m.6).

Tuvo que esperar el conjunto serbio a que el Valencia (que mantenía la baja de Bojan Dubljevi) se quedara sin un pívot puro en la pista para tratar de meterse en el choque explotando el físico de Johnny O’Bryant.

Pero aunque no logró frenar esa situación, dos triples de Fernando San Emeterio evitaron que su desventaja se redujera.

La buena lectura de Louis Labeyrie alimentó la ventaja local hasta llevarla a los 17 puntos para poner contra las cuerdas al Estrella Roja. Pero en ese momento, el equipo serbio junto a Colom, que movió bien el balón, con O’Bryant y supo explotar esa doble amenaza para reducir su ventaja antes del descanso (49-42, m.20).

Crecido por esa recuperación, el equipo serbio apretó en defensa y ahogó al Valencia que se quedó a expensas del carácter de Van Rossom y los puntos del belga le valieron para salir del paso.

Kalinic fue quien tomó el relevo, también más por ganas que por claridad, y aunque Colom empezó a anotar, los locales entraron en último cuarto con una ventaja algo mayor que la que tenía tras el descanso (68-57, m.30).

El Valencia supo castigar de la mano de Joan Sastre la defensa de su ex compañero para ganar colchón, tiempo y confianza y el Estrella Roja confirmó que, sin el también ex ‘taronja’ Jordan Loyd (baja por coronavirus) sus argumentos son limitados y concedió un final cómodo a los locales que si bien no vuelven al ‘top 8’ no se desenganchan de él.

Ficha técnica:

91.- Valencia Basket (27+22+19+23): Van Rossom (6), Vives (5), Kalinic (14), Williams (12), Tobey (13) -cinco titular- Pradilla (-), Puerto (4), Labeyrie (16), San Emeterio (6), Hermannsson (4), Sastre (11) y Ferrando (-).

71.- Estrella Roja (15+27+15+14): Walden (3), Dobric (6), Jagodic-Kuridza (6), Davidovac (5), Kuzmic (-) -cinco titular- O’Bryant II (21), Hall (2), Uskokovic (-), Lazic (6), Reath (2), Radanov (9) y Colom (11).

Árbitros: Ryzhyk (UCR), Koromilas (GRE) y Halliko (EST). Eliminaron al visitante Walden (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada veinte de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones del coronavirus. Durante el primero cuarto el club confirmó la muerte de su histórico ex entrenador Miki Vukovic.