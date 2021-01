Una genialidad de Gravenberch decanta para el Ajax el clásico de Países Bajos

Amsterdam, 17 ene (EFE).- Un golazo de Ryan Gravenberch en la primera parte decantó el clásico de Países Bajos para el Ajax (1-0) frente al Feyenoord, cuyo entrenador Dick Advocaat dio entrada al argentino Lucas Pratto en los últimos minutos para intentar darle la vuelta al resultado.

El ex del River Plate ingresó al césped en el 84, casi no tuvo oportunidad de tocar la pelota y no conectó con su compañero Nicolai Jorgensen, que aunque arrebató la titularidad al ‘Oso’ no consiguió marcar ningún gol, más allá de uno anulado por el VAR en la segunda parte.

El Ajax dominó la primera mitad tanto en la posesión, como en las llegadas al área rival y en los disparos a la portería contraria, especialmente en la primera media hora de juego. Los locales lo intentaron sobre todo por arriba, buscando la cabeza de su último fichaje de invierno, el marfileño Sébastien Haller.

Tagliafico, que cortó un par de contraataques del Feyenoord al comienzo del encuentro, estuvo a punto de marcar el primero en el 17 con un remate con la testa que se fue demasiado arriba. Cinco minutos después, Gravenberch marcó el gol de la noche.

El jugador formado en la escuela de Amsterdam recibió un pase de Haller en el borde del área y se desplazó a la derecha, aguantando el marcaje Marcos Senesi. En un abrir y cerrar de ojos, recortó hacia a la izquierda, se deshizo del argentino y disparó con la zurda hacia la base del poste, batiendo a Nick Marsman.

Gravenberch, de 18 años, se convierte de esta manera en el jugador más joven en marcar un gol en el clásico de Países Bajos, que se jugó sin público como medida para evitar la propagación del coronavirus.

El Feyenoord respondió adelantando las líneas, la presión dio sus frutos y el portero del Ajax André Onana, un mero espectador hasta ese momento, salvó a los suyos en el 33. Un error de la defensa local propició que Ridgeciano Haps se quedara solo frente al arquero, pero el camerunés tapó bien el disparo.

El equipo de Róterdam mereció adelantarse en la segunda parte. A pesar del error en el gol, Senesi fue uno de los mejores tras el descanso, pues cortó un par de contraataques del Ajax y se sumó al ataque con peligro.

El capitán Steven Berghuis, que también hizo un buen encuentro, falló dos ocasiones muy claras, disparando en ambas oportunidades demasiado a la derecha. Así mismo, el VAR anuló un gol de Jorgensen en el 63 por un claro fuera de juego de su compañero Jens Toornstra.

El entrenador del Ajax Erik ten Hag dio entrada Edson Álvarez en el 73 en lugar de Quincy Promes para controlar el partido. El mexicano cumplió con su papel, bajándole una marcha al juego cada vez que la tocaba y dejando correr los minutos.

El Feyenoord se lanzó a la desesperada sobre la portería de Onana y, en el último minuto del descuento, tuvo dos ocasiones que pudieron ser perfectamente dos goles. La primera, un disparo Leroy Fer despejado por el arquero del Ajax. Segundos después, un centro de Senesi a Luis Sinisterra lo conectó el colombiano con la cabeza, pero su remate se estrelló en el larguero.

La victoria del Ajax le permite colocar tierra de por medio en la Eredivisie y ponerse líder con 41 puntos, dejando al Vitesse con 38, al PSV Eindhoven con 37 y al Feyenoord con 35, que ha desaprovechado hoy la oportunidad de igualar al equipo de Amsterdam.