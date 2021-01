La CEOE presenta un plan de cribados en empresas y ofrece ayuda con la vacuna

Valladolid, 18 ene. (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado este lunes su plan 'Sumamos Salud+Economía', que incluye la realización de cribados masivos en las empresas y propone la inclusión de las mutuas en la administración de la vacuna contra la covid.

Así lo ha asegurado este lunes el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en la rueda de prensa en la que ha presentado, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este plan de aplicación nacional que está pendiente de valoración por parte del Ministerio de Sanidad en cuestiones como las ayudas a la vacunación.

Durante este acto celebrado en Burgos, que ha contado también con la presencia de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, se ha explicado que este plan, que tiene vocación nacional y al que se espera que se incorporen a partir de ahora más comunidades autónomas, incluye la realización de test masivos en empresas, la instalación de centros temporales para la realización de pruebas y una mayor conexión con la administración pública para la comunicación y conteo de resultados.

Por otro lado, la CEOE también tiene previsto realizar una campaña de concienciación entre las empresas de las comunidades que se adhieran a este plan y sus trabajadores para extender la descarga de la aplicación 'Radar covid'.

Finalmente, el plan se completa con dos iniciativas de atención a personas vulnerables, con la definición y lanzamiento de acciones de solidaridad a los más afectados por la pandemia.

Durante la presentación del plan, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que Junta y empresas suman hoy fuerzas contra la pandemia, con una iniciativa para proteger la salud el empleo y la actividad económica.

"Impulsaremos juntos cribados masivos con test de antígenos para los trabajadores de polígonos industriales, centros logísticos, mercados centrales y grandes empresas", ha explicado Fernández Mañueco.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado que este es "un día importante", ya que este plan "es un ejemplo de que entre todos hacemos país".

Mientras, el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, ha destacado la "labor ejemplar, de responsabilidad y solidaridad" que han tenido las empresas durante la pandemia para que la actividad productiva sea compatible con la salvaguarda de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Este plan 'Sumamos Economía+Salud' está respaldado por un comité de seguimiento, compuesto por cuatro representantes designados por la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, la Fundación CEOE y CEOE Castilla y León.

LA CEOE PIDE QUE SE TENGA EN CUENTA A LA SANIDAD PRIVADA Y A LAS MUTUAS

Por otro lado, el presidente de la CEOE ha pedido que Sanidad también tenga en cuenta a los hospitales privados para la realización de test de detección de la covid y para la administración de las vacunas, al igual que las mutuas.

"Parece que nos estamos olvidando de la sanidad privada y la privada también vale para hacer test y administrar vacunas", ha expresado Garamendi, quien ha querido, de este modo, "poner en valor" el trabajo que se desarrolla en estos centros.

De este modo, Garamendi ha recordado que más de 10.000 profesionales sanitarios trabajan en las mutuas -cerca de 400 en Castilla y León-, que podrían estar a disposición de Sanidad para la realización de test y para la administración de las vacunas, ha insistido.

GARAMENDI: LAS EMPRESAS TIENEN YA UN PROBLEMA DE SOLVENCIA, NO DE LIQUIDEZ

Finalmente, el presidente de la CEOE ha expresado que las empresas en España tienen ya un "problema de solvencia y no solo de liquidez", al contrario de lo ocurrido al inicio de la crisis sanitaria.

De este modo, Garamendi ha asegurado que en Seguridad Social, la negociación sobre los ERTE y la proporcionalidad en la interpretación de las cláusulas para la devolución de las excepciones va "bien". "No estamos diciendo que no haya que devolver esas excepciones, sino que no se haga un planteamiento restrictivo para que no se lleve a esa empresa a la quiebra", ha expresado.

En cuanto al resto de reformas, el presidente de las organizaciones patronales ha subrayado que es "evidente" que Bruselas va a reclamar "reformas", ya que las futuras ayudas están ligadas a una serie de "condicionantes" para su llegada.

"Con estas ayudas se dispone de una liquidez extraordinaria, pero, ¿qué pasará en 2022?", se ha preguntado Garamendi, quien ha asumido que todo este año las empresas y la sociedad en general tendrá que convivir con la covid.

Sobre estas empresas afectadas por la pandemia en España, el presidente de la CEOE ha recordado que en noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba en 80.000 las empresas que han tenido que bajar la verja por la covid, cifra que "posiblemente irá a más a lo largo de este año", ha augurado.