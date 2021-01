El Rubius se muda fiscalmente a Andorra y reabre el debate sobre el pago a Hacienda

Barcelona, 19 ene (EFE).- El Rubius se sumará a la lista de "youtubers" que tributan en Andorra junto a nombres del sector como Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg, una decisión que se contrapone a la de Ibai Llanos o AlexElCapo, quienes han defendido pagar los impuestos en España.

El "youtuber" español El Rubius anunció en su último directo en Twitch que se mudará a Andorra y dejará de tributar en España, algo que no niega que "es un plus" económico, pero que defiende porque, asegura: "Todos mis amigos están ahí".

"Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa", argumentó El Rubius después de anunciar su decisión.

Unos días antes del anuncio de El Rubius, Ibai Llanos, otro de los "youtubers" más conocidos, realizaba un discurso en su directo de Instagram donde defendía como "un buen acto" tributar en España, y aseguraba: "Me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobras".

"Cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que asusta y te llevas un hostión, y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95 %, en nuestra situación os iríais", explicaba Ibai.

Mientras que en España los impuestos pueden llegar a alcanzar una carga del 47 % en el último tramo del IRPF, en Andorra solo existe una única carga del 10 %, algo que supone una gran diferencia cuando se facturan grandes cantidades, de alrededor de los 4 millones de euros anuales.

Sin embargo, la polémica sobre los "youtubers" que se van a Andorra no es nueva, sino algo recurrente. En 2017, AuronPlay ya publicó un vídeo donde se defendía de unas acusaciones que le situaban en Andorra, algo que él ha negado siempre.

El mismo Ibai, en 2018, también se posicionaba a través de Twitter respecto a lo que haría si algún día ganaba mucho dinero como para valorar el traslado a Andorra, defendiendo, una vez más, pagar los impuestos en España como algo "que no es malo".