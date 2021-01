Maura: En esta profesión se puede sufrir mucho si tienes deseos muy concretos

Madrid, 19 ene (EFE).- Como referente de nuestro cine, Carmen Maura ha transitado prácticamente todos los géneros e interpretado infinidad de papeles, algo que, cuenta a Efe, le ha "venido de sorpresa" porque, como actriz, nunca ha querido aferrarse a ideas o deseos preconcebidos: "En esta profesión se puede sufrir mucho si tienes deseos muy concretos".

Carmen Maura estrena, este domingo, la serie "Deudas", una comedia gamberra en la que da vida a una viuda que (paradójicamente) pudo ser 'chica Almodóvar', un bonito guiño por parte del director Daniel Écija a la propia carrera de Maura, de la cual la actriz habla con Efe en una entrevista.

Maura es sinónimo de cine e interpretación y toda una vida ante las cámaras le ha permitido meterse en la piel de gran cantidad de personajes. Sin embargo, la actriz reconoce que nunca ha "deseado", ni siquiera "desde que empezaba", un papel en concreto porque lo considera una apuesta de riesgo.

"En esta profesión se puede sufrir mucho si tienes deseos muy concretos", dice a Efe, "No he tenido eso ni desde que empezaba. Cuando me ha caído un papel lo he cogido y lo he hecho".

"Yo no deseo un papel antes de que me lo den porque, además, en este trabajo soy muy práctica (...) Lo que me cae, me cae y ya está", cuenta la actriz, a la que podemos ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid protagonizando "La Golondrina".

Precisamente es el teatro la rama de la interpretación que Maura "menos" ha tocado, aunque, reitera, sigue en su línea de "no desear" y dejar que los papeles vengan a ella: "Cuando ves que hay gente que está empezando y dice 'yo voy a llegar aquí o allá', yo eso nunca lo he tenido y eso ha sido un regalo de mi ángel de la guarda porque todo me ha venido de sorpresa".

En cuanto a géneros, la hemos visto recientemente interpretar a una abuela con "muy mala leche" en el drama "Alguien tiene que morir", del mexicano Manolo Caro, y ahora, con “Deudas”, se mete de lleno en comedia porque, reconoce, prefiere hacer reír.

"Me hace siempre más ilusión cuando tengo que hacer reír. Yo ahora estoy en el teatro y me lloran y también está bien, pero hacer reír me chifla", cuenta la actriz, que comparte protagonismo en "Deudas" con Mona Martínez, su "rival" frente a las cámaras.

Confiesa a Efe que está "bastante más perezosa que antes", pero eso no le ha impedido embarcarse en la aventura gamberra de "Deudas", que Atresplayer Premium estrena el 24 de enero, en la que ha disfrutado siendo "un poquito mal hablada".

"El personaje no es demasiado complicado. Soy un poquito mal hablada, pero eso me daba gusto. La verdad es que soltar esas parrafadas, me fui embalando y cada vez que va avanzando la serie voy hablando peor", reconoce la actriz entre risas.

Una serie "diferente" que "no tiene nada que ver" con lo que la propia Maura -reconoce- ha "visto durante el confinamiento" y que aceptó, cuenta a Efe, al ver "los hijos que tenía" su personaje, entre los que destacan los actores Salva Reina y Carmen Ruiz: "No tienen parangón".

"A mí lo que me decidió, la verdad, fue los hijos que tenía. La verdad es que fue lo que más me gustó de lo que leí. Me encantaron y pensé 'si tengo esos hijos, mi personaje tiene que tener gracia y tengo que ser un poco loca'", explica Maura.

El mayor reto, cuenta la actriz, fue el rodaje en plena pandemia: "El mayor reto de este rodaje ha sido lo de que hubiera covid y hubiera que trabajar con mascarillas. No nosotros, sino todo el equipo, no ver al equipo me pone negra".

"Siempre me cuesta asociar a cada uno con su nombre porque cada rodaje supone un montón de gente y aquí era imposible. No podías conocerlos. No ver sus caras o las reacciones del equipo", explica Maura, que reitera la importancia de ver el rostro de las personas con las que trabaja.

"Es muy importante cuando estás trabajando con el equipo de cámara. El equipo de cámara es otro personaje, estás como bailando con ellos todo el rato y es muy importante porque viendo las caras te dan mensajes. Ves si les ha gustado y si lo estás haciendo creíble", concluye la actriz.

Patricia Muñoz Sánchez