Dimite el consejero de Salud de Murcia por la presión de Ciudadanos

Murcia, 20 ene (EFE).- El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha dimitido tras vacunarse contra el coronavirus con altos cargos y 460 funcionarios de su departamento, renuncia aceptada este miércoles por el presidente regional, Fernando López Miras, que ha calificado su gestión de "ejemplar" y su actuación de "intachable".

"Es difícil saber quién es necesario o no en el sistema sanitario y quién no se está enfrentando diariamente a la pandemia, desde informática, limpieza, compras, contratación, salud pública o farmacia", ha declarado Villegas esta tarde en una comparecencia sin preguntas al borde del llanto.

Sumados a los de rastreo, administración, transporte, laboratorio e inspección mencionados en la rueda de prensa que ha ofrecido por la mañana, ha argumentado que entendió que debían vacunarse todos al considerarlos del grupo 3 del protocolo ministerial (otro personal sanitario o sociosanitario no de primera línea).

Y lo estimaba por la tarde "desde la convicción de que se ha hecho lo mejor y de que no se podía excluir a nadie en función de su tipo de contrato o categoría, porque todos somos necesarios en esa lucha", mientras que esta mañana ha pedido perdón por la imagen que puede haber causado a quienes tienen expectativas de ser vacunados, pero "no es momento de distorsionar ni de huir, sino de cerrar los puños, trabajar unidos y luchar".

Para Miras, "gobernar es tomar decisiones y pueden ser acertadas o no. Lo que ha ocurrido es puro estilo Villegas: si algo es necesario desde el estricto criterio sanitario, se hace", y aunque "la política necesita personas como él, por desgracia no es político", ha comentado junto a él tras deshacerse en elogios a su profesionalidad.

La portavoz del Gobierno de coalición murciano, Ana Martínez Vidal (Cs), se ha reunido con Miras tras la dimisión de Villegas, que ha considerado suficiente hasta que analice la lista de vacunados en la consejería y el Servicio Murciano de Salud que el presidente se ha comprometido a facilitarle, ha dicho a los periodistas al salir.

De no hacerlo, pedirá en la Asamblea Regional de Murcia una comisión de investigación, ha añadido quien asegura que no se ha hablado del sustituto de Villegas, aunque entiende que será inminente su nombramiento por Miras, quien le ha asegurado que no hay más altos cargos autonómicos de otros departamentos vacunados y que no tiene motivos para desconfiar de la palabra del jefe del Ejecutivo.

Tras conocer la noticia de la dimisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que todos tienen que "predicar con el ejemplo", sobre todo los cargos públicos, que deben ser "los mas ejemplares".

La polémica saltó al ruedo político nacional, desde el que han intervenido los vicepresidentes primero, Carmen Calvo, y segundo, Pablo Iglesias; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la líder de Cs, Inés Arrimadas, y los vicepresidentes madrileño, Ignacio Aguado, y castellanoleonés, Francisco Igea, todos por la dimisión, como han hecho Podemos, el PSOE, Vox y Cs en el Parlamento murciano durante la comparecencia de Villegas.

Tras conocerla, Arrimadas ha dicho en Twitter que "no cabía otra opción", pues el comportamiento de Villegas "ha sido inaceptable" y "los cargos públicos deben ser ejemplares".

El PP se confiaba a la decisión del partido en Murcia, con una nota discordante desde Aragón, donde han hablado de una actitud "absolutamente censurable" al referirse a la de Villegas.

Para el PSOE murciano, "ha quedado claro de manera evidente que se ha saltado el protocolo cuando hoy hay aún sanitarios en contacto con enfermos que no han sido vacunados. Esta es la forma de hacer política del PP en una región que cree su cortijo y usa con total impunidad las instituciones a su antojo y en su beneficio".

Quiere que Miras dé la cara y aclare si conocía esas vacunaciones y las permitió a sabiendas de que se incumplía el protocolo y saber si hay más altos cargos de la administración autonómica vacunados.

CCOO Murcia consideraba que no era el momento de pedir dimisiones y que al borde del colapso de los hospitales y las UCI de la región no había lugar para argucias políticas como la de Cs.

También hoy se ha sabido que la alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero, ha sido vacunada por prescripción médica al ser "una paciente oncológica de alto riesgo y con alta exposición social", no por su cargo público, ha declarado ella aportando un justificante facultativo que habla de su reticencia a vacunarse y su negativa a aislarse.

Vox ha pedido su dimisión "si no tienen prioridad otros enfermos de cáncer" y en Twitter lo ha hecho la portavoz de Podemos en el Parlamento murciano, María Marín: "Pedimos ejemplaridad sin distinciones. Si se vacunó fuera del protocolo, también debe dimitir. Yo también soy paciente oncológica y jamás utilizaría mi posición para colarme".

El PP regional, que habla de "campaña de linchamiento político a Villegas injusta, desproporcionada e inmerecida", considera que Clavero "se ha colado en la lista de vacunación y se ha aprovechado de su cargo" y pide al PSOE autonómico "que haga público el listado de dirigentes de ese partido que han incumplido el protocolo de vacunación y los cese".

"Clavero miente porque ningún médico está prescribiendo la vacuna y si sigue manteniendo ese argumento, que diga qué facultativo lo ha hecho sin estar en el protocolo", ha concluido el PP, mientras que a Cs el caso le parece igual de reprobable que el de Villegas y pide la dimisión de la regidora.