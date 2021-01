Cuarenta asociaciones se suman al pacto para favorecer la convivencia digital

Madrid, 21 ene (EFE).- Cuarenta asociaciones empresariales, fundaciones y grupos audiovisuales se han adherido ya al "Pacto Digital para la Protección de las Personas" promovido por la Agencia Española de Protección con el objetivo de favorecer la "convivencia" en el ámbito digital.

El acuerdo persigue hacer compatible la innovación, la ética y la competitividad empresarial con la adecuada protección de los datos personales, ha informado hoy la Agencia de Protección de Datos.

El "Pacto Digital" se presentará públicamente durante el I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, que se celebrará el próximo día 28 (Día Internacional de la Protección de Datos) y en el que participarán el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y representantes de varias organizaciones empresariales y medios de comunicación.

El acuerdo que ha ofrecido la Agencia Española de Protección de Datos incluye, además de una carta de adhesión, el compromiso de asumir un decálogo de buenas prácticas para los medios de comunicación y las organizaciones que tienen canales de difusión propios.

Las entidades que se adhieran a ese pacto se comprometen además a difundir entre sus usuarios, clientes y empleados el "Canal Prioritario" que la AEPD puso en marcha para que cualquier persona pueda solicitar la eliminación urgente de contenidos sexuales y violentos y tratar de evitar así el daño extra y la humillación pública que sufren las víctimas cuando se viralizan ese tipo de imágenes.

El Pacto Digital promueve la privacidad como un activo para organizaciones, ha informado la AEPD, que ha subrayado la importancia de que los ciudadanos se conciencien de que junto a un derecho "puede existir también una obligación" y sean conscientes de las consecuencias que puede suponer en la vida de la persona afectada la difusión de contenidos especialmente sensibles y también las responsabilidades en que pueden incurrir los que los difunden.

Entre los principios del Pacto está el de impulsar la transparencia para que los ciudadanos conozcan qué datos se están recabando y para qué se emplean, promover la igualdad de género y la protección de la infancia y las personas en situación de vulnerabilidad.

El Acuerdo, ha informado la Agencia, persigue además promover la innovación y garantizar que las nuevas tecnologías no se utilicen para perpetuar los sesgos o para aumentar las desigualdades existentes, y en ese sentido incide en la importancia de evitar la discriminación algorítmica por razón de raza, procedencia, creencia, religión o sexo.

Los firmantes del acuerdo se comprometen además a no identificar a las víctimas de la difusión de contenidos sensibles, a no publicar información de la que pudiera inferirse su identidad cuando se trate de personas sin relevancia pública, y a no repetir de forma sistemática ese tipo de imágenes.

El Pacto Digital para la Protección de las Personas, al que ya se han adherido cuarenta asociaciones (entre ellas la Asociación Española de Banca, la CEOE, la CEPYME, RTVE y numerosas fundaciones) está abierto a todas las organizaciones que quieran asumir este tipo de compromisos, ha subrayado hoy la Agencia de Protección de Datos.