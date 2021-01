Reclaman a Bob Dylan parte del dinero obtenido por la venta de sus canciones

Madrid, 21 ene (EFE).- Bob Dylan ha sido demandado por la viuda del que fuera su puntual colaborador Jacques Levy al considerar que sus herederos no han sido compensados de manera justa tras la reciente venta del catálogo de canciones del autor de "Blowin' In The Wind" a Universal Music Group por unos 250 millones de euros.