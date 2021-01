Echegui: "El cine es el amor de mi vida, pero quiero seguir haciendo series"

Madrid, 22 ene (EFE).- "Feliz" por su nominación al Goya a mejor actriz de reparto por "Explota Explota", Verónica Echegui se embarca ahora en "3 Caminos", una ficción que le abre las puertas a un mundo, el de las series, que quiere seguir explorando: "El cine es el amor de mi vida, pero quiero seguir haciendo series", dice a Efe.

Verónica Echegui (Madrid, 1983) busca nuevos retos en el mundo de la interpretación embarcándose en una aventura "muy especial", la serie "3 Caminos", que llega este viernes a Amazon Prime Video tras conocerse que la madrileña recibía la nominación al Goya a mejor actriz de reparto por la película de Nacho Álvarez "Explota Explota".

Su cuarta nominación a los Goya, la primera como actriz de reparto, que deja a Echegui "feliz", según cuenta a Efe en una entrevista: "Imagínate. Estoy feliz. Porque además ha sido un trabajo muy bonito, muy divertido".

"Es un personaje que me encanta. Estoy enamorada de Amparo y me está dando unas alegrías tremendas. Ya con los Feroz y los CEC (Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos) yo estaba feliz y me sentía muy premiada, con lo cual ahora con los Goya voy a aprovechar y a disfrutar un montón", reconoce.

Un mundo, el del cine, que le ha dado grandes satisfacciones y papeles que siempre recordaremos como el de "Yo soy la Juani" (2006) -su primera nominación a los Goya-, Isa en "El patio de mi cárcel" (2008) o Laia en "Katmandú: un espejo en el cielo" (2011), entre otras cintas.

No obstante, la actriz reconoce a Efe que ahora quiere seguir explorando el 'universo series' porque, tras comprobarlo en "3 Caminos", le "permite desarrollar el personaje en tiempo": "El cine nunca lo voy a dejar porque el cine es el amor de mi vida, pero quiero seguir haciendo series".

"No tengo tanta experiencia en ellas y me gustaría seguir haciéndolas porque me permitep asar más tiempo con el personaje, llevarlo a más lugares", explica la actriz, que da vida a Raquel en "3 Caminos".

Reconoce, por otro lado, que pasar más tiempo con la "familia" que se forma en el rodaje de una ficción, cuando son "tantos meses", es otra de las razones por las que quiere seguir explorando el mundo de las series. En relación a la experiencia en "3 Caminos", la actriz reconoce que ha sido un viaje "muy bonito".

Echegui comparte escena y protagonismo con los españoles Álex González y Alberto Jo Lee, la alemana Anna Schimrigk, el italiano Andrea Bosca para crear ese quinteto de amigos que vive la experiencia del Camino de Santiago hasta en tres ocasiones, en tres etapas totalmente diferentes de sus vidas.

Junto a ellos, la mexicana Cecilia Suárez, que llegaba al rodaje más tarde por exigencias del guion, también era un punto clave en el grupo de amigos y en el "equipo humano" del que habla Echegui: ". También hemos congeniado con Ceci, por supuesto, porque Ceci es lo más".

Se trata, dice, "de un equipo humano que está muy abierto a esta experiencia". "Nos hemos hecho amigos", reconoce con una sonrisa en los labios, algo que acompaña con un "Ha sido un regalo también porque no nos lo esperábamos".

"Nos ha sorprendido mucho cómo hemos congeniado todos. No nos conocíamos apenas, pero surgió una sinergia, una historia preciosa, desde que empezamos a ensayar. Con esta gente he compartido una intimidad que comparto con amigos de hace años. Ha sido una experiencia brutal, muy especial", apunta la actriz.

Es un proyecto, cuenta la madrileña a Efe, en el que ha sentido "libertad" para construir a un personaje, Raquel, con el que espera que el público empatice por los valores que representa: "Me gustaría que el publico se quedara con su aceptación de la realidad".

"Cómo hace todo este proceso a través de desear con ansia el éxito de un modo que no le hace feliz y cómo, al final, encuentra la felicidad en lo que hace porque hace lo que le gusta y ya está. Ese es un valor importante con el que me gustaría que la gente se quedara", concluye la actriz.

Patricia Muñoz Sánchez