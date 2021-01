La serie neo-noir "Perdiendo a Alice", con Ayelet Zurer, llega a Apple TV

Madrid, 22 ene (EFE).- El thriller psicológico israelí "Perdiendo a Alice", protagonizado por Ayelet Zurer ("Daredevil", "Ángeles y Demonios", "Munich") se estrena hoy en Apple TV, donde se podrán ver los tres primeros episodios, mientras que los restantes llegarán uno cada viernes.

Escrita y dirigida por Sigal Avin, es una ficción de ocho episodios y estilo neo-noir centrada en Alice (Ayelet Zurer), una directora de cine que vive con frustración, desde que decidió abandonar sus aspiraciones laborales para formar una familia, mientras que su marido David (Gal Toren), que es actor, está en su mejor momento profesional, explica hoy la plataforma en una nota.

La situación se complicará con la aparición en escena de Sophie (Lihi Kornowski), la joven guionista de la nueva película de David, que obsesionará a Alice.

Relaciones inesperadas que servirán para reflexionar sobre los celos, la culpa, el miedo a envejecer o las relaciones entre mujeres, en "un viaje cinematográfico espeluznante y conmovedor a través del consciente y subconsciente de la mente de su protagonista", señala la nota.

"Perdiendo a Alice" fue seleccionada para el festival Cannesseries 2020, así como para el We Are One: A Global Film Festival de Tribeca + YouTube.

La serie se emite a nivel mundial en Apple TV+ tras el acuerdo de coproducción firmado con la productora israelí, Dori Media, en asociación con HOT.