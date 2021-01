El surcoreano Im es nuevo líder; Ancer, segundo a un golpe; Grillo, tercero

La Quinta (California, EE.UU.), 22 ene (EFE).- El surcoreano Sungjae Im, de 22 años, se convirtió este viernes en el nuevo líder del torneo The American Express del PGA Tour, al entregar tarjeta firmada de 65 golpes (-7) y sumar 133 (-11) tras concluir la segunda ronda.

Im, que estuvo perfecto en el recorrido, se impuso por un golpe de ventaja a un grupo de seis jugadores, que sumaron 134 golpes (-10), entre los que se encuentran el estadounidense Brandon Hagy, que llegó líder a la jornada, el mexicano Abraham Ancer y el argentino Emiliano Grillo.

Im, el novato del año de la gira en 2019, tuvo siete birdies en una ronda sin bogey en el Stadium Course de la PGA West, resaltada por tres en cuatro hoyos alrededor de la curva.

Después de luchar con su putter en las últimas semanas, metió un tiro de siete metros y uno de cinco y medio para birdies consecutivos al final de su ronda.

"Visualmente desde el tee de salida, es un campo que realmente me gusta y disfruto jugar, así que me sentí muy cómodo durante toda la ronda", dijo Im. "Los dos campos que jugamos esta semana, me gustan esos campos, y eso es lo que me llevó a una buena puntuación".

Ancer tuvo un registro también de 65 golpes (-7), mientras que Grillo entregó tarjeta firmada de 66 (-6), que les aseguró llegar al fin de semana con la opción de luchar por el título.

El argentino Nelson Ledesma también consiguió superar el corte al entregar tarjeta de 70 golpes (-2), la misma que tuvo en la primera ronda y sumo 140 impactos (-4).

Quienes no pudo superar el corte fue el legendario estadounidense Phil Mickelson, anfitrión del torneo, pero hizo 18 pares por primera vez en sus 2.201 rondas del PGA Tour.

Tampoco estarán en la competición del fin de semana, el argentino Fabián Gómez (142, +2), el colombiano Camilo Villegas (148, +4) y el puertorriqueño Rafael Campos (151, +7).