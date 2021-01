González Laya pide a Rusia la "liberación" de Navalni y de los manifestantes

Bruselas, 25 ene (EFE).- La ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, pidió este lunes la "liberación" del opositor ruso Alexéi Navalni y de los más de 3.000 manifestantes detenidos el sábado, durante las protestas que hubo en más de noventa ciudades en contra de su encarcelamiento.

"España quiere enviar un mensaje muy claro a Rusia: pedimos respeto para los derechos humanos y las libertades y la liberación de los detenidos", dijo González Laya a su llegada a la reunión presencial que los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebran en Bruselas, donde la detención de Navalni será el primer punto de la agenda del día.

Así lo confirmó el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien aseguró "que esta ola de detenciones es algo que nos preocupa mucho".

En su encuentro, los ministros discutirán "sobre la adopción de sanciones" a Rusia por estas detenciones, aseguró el jefe de la diplomacia rumana, Bogdan Aurescu, aunque no se espera que hoy se aprueben nuevos castigos por la falta de unanimidad que existe al respecto entre los países de la UE.

"Hoy hablaremos de cooperación con Rusia, en lugar de sanciones", dijo el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, que no obstante, denunció también los acontecimientos de la última semana -como el resto de sus colegas europeos- comparando la situación con el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

"El 6 de enero demostró que la democracia es vulnerable", dijo. "El 23 de enero demostró que en Rusia puedes coger un palo contra la voluntad del pueblo y a corto plazo, quizás, puedes contenerla, pero también en Rusia, entre Kaliningrado y Vladivostok (..) se impondrá la demanda de más democracia".

El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, defendió también a los manifestantes que el sábado pidieron la libertad de Navalni: "Según la constitución rusa, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y a manifestarse y esto debe ser posible".

Más allá de la situación en Rusia, los ministros hablarán también sobre la intención de la UE de ofrecer en el futuro vacunas a los países vecinos, para ayudarles a combatir la pandemia de coronavirus.

"La UE no puede estar segura si sus vecinos no lo están", comentó el jefe de la diplomacia rumana.

Los ministros también hablarán de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, con quien la UE espera recuperar la relación transatlántica, deteriorada durante el mandato de Donald Trump.

"Veremos si podemos empezar una nueva era de franca cooperación con la nueva administración", dijo Borrell.

Entre otros asuntos, también hablarán de la relación con Turquía, tras la visita que el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu hizo a Bruselas la semana pasada, así como de la necesidad de impulsar la diplomacia climática y energética de la UE para alcanzar los objetivos medioambientales globales.

Al ser su primer encuentro del año, se espera también que los jefes de la diplomacia europa hablen de Venezuela, tras la instauración de la Asamblea Nacional que los partidarios del régimen de Nicolás Maduro controlan desde las elecciones del 6 de diciembre.

No obstante, no se espera que adopten conclusiones al respecto, después del comunicado que la UE publicó a principios de enero, asegurando que no reconoce al nuevo Parlamento y que está dispuesto a colaborar con el líder opositor Juan Guaidó, a quien evitó tratar como presidente del país.

Está previsto, por otra parte, que el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, se una por videollamada al Consejo de Exteriores de la UE para analizar la seguridad regional en Asia y en el Indo-Pacífico.

Y finalmente, durante un almuerzo informal, los ministros de la UE debatirán sobre la cooperación entre la UE y el Reino Unido, en plena controversia por la decisión de Londres de no conceder estatus diplomático a su embajador. EFE

drs/cat/rml

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)