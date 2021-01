"Whitman", viñetas para recordar al poeta enfermero de "¡Oh capitán!"

Madrid, 28 ene (EFE).- Tras abordar las vidas de Picasso, Frida Kahlo o Fellini, el historietista Tyto Alba se ha sumergido en la de Walt Whitman en el cómic "Whitman" para dar a conocer la que es su parte menos conocida, la de los años que vivió cuidando a los soldados heridos durante la guerra de Secesión estadounidense.

La pandemia ha hecho que el 200 aniversario del nacimiento del poeta estadounidense haya pasado un poco desapercibido porque, como le ha pasado a este cómic publicado ahora por Astiberri, la salida en 2019 de obras en su memoria se han visto retrasadas.

Pero el "Whitman" de Alba ya está en las librerías para recordarnos la vida de uno de los padres de la poesía americana al que la película "El club de los poetas muertos" dio una segunda vida gracias a ese "¡Oh capitán, mi capitán!", verso del poema sobre Abraham Lincolm.

Aunque en la biografía de Tyto Alba (Badalona, 1975), cuenta el autor, la vida de Whitman gira entorno a uno de los episodios menos conocidos, pero que más marcó al poeta.

"Me gusta mucho su poesía y en algún momento leí por ahí esto de que había estado de enfermero en la guerra. Era un personaje del que yo había leído que no tenía nada que ver con sus poemas, que era gris y que no había hecho nada interesante, pero de repente me encuentro esto de la guerra y me chocó", explica sobre el origen de la obra.

Así que se puso a investigar y llegó hasta el diario de la guerra civil, un proyecto retrospectivo de Whitman (1819-1892) donde mezcla ensayo y periodismo para contarnos este pasaje de su historia que comienza cuando va a buscar a su hermano al frente de la guerra de Secesión americana y al ver a todos los soldados heridos decide quedarse ahí para cuidarlos.

"Lo que he hecho es transcribir sus diarios, pero me he visto obligado también a contar quién era el personaje", explica por un motivo: pese a creer que Whitman es muy conocido la realidad no es así, como le pasó cuando hizo el cómic sobre el artista Balthus.

"Tengo problemas a la hora de saber qué conoce la gente o no, porque ya me pasó con Balthus, y daba por hecho que era un pintor muy famoso aunque luego me he encontrado con amigos artistas que no lo conocían", recuerda sin esconder el asombro ante esta realidad constatada por él mismo.

Ante el miedo de que pasara lo mismo con Whitman, por eso en este cómic aborda también su vida como poeta, el ambiente donde creció y sus últimos años.

Eso sí, en la portada Alba ha querido jugar con el lector con una ilustración en la que bajo el título un Whitman adulto camina entre un gran grupo de soldados heridos: "Primero pensé que era más adecuado hacer algo con el poeta y no con la guerra, pero como desde un principio solo contaba con hacer una biografía enfocada en la guerra, siempre tiraba más a esa portada", argumenta.

Según aclara el autor, el lector verá que el cómic tiene dos partes, la primera, con una paleta de colores más luminosa para resaltar la vida de poeta, y la segunda, protagonizada por grises y ocres, para destacar el horror de la guerra y lo que vivió Whitman ahí, rodeado de heridas y lamentos.

Con la libertad como bandera a la hora de abordar las biografías, Alba ha vuelto a contarnos su versión de este personaje, al igual que lo hizo en anteriores ocasiones con los otros artistas, y por eso se ha alzado como uno de los historietistas más relevantes del panorama nacional.

Pilar Martín.